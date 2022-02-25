10 bin Çeçen askeri Rus güçlere destek için Ukrayna'ya gidiyor!

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa katılmak için bir araya gelenler görüntülendi.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'den gelen görüntülere göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa katılmak için Ukrayna'ya gidecekler bir meydanda toplandı.

Bir gün önce Çeçen lider Kadirov, Ulusal Muhafızların lideriyle bir araya gelmişti.

Çeçenistan ordusunun Ukrayna sınırına gönderildiği açıklanmıştı. Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Muhammed Kadirov, Çeçen birliklerin savaşta kritik rol oynayacağını vurgulamıştı.

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