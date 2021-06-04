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Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oluyor. Final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

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04.06.2021 19:22:46
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanıyor. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 28 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bu hafta 15 bin liralık para ödülünü kazanan yarışmacı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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