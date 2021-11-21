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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Zeki Müren rolü için Tarkan'a teklif

Zeki Müren rolü için Tarkan'a teklif

Zeki Müren'in hayatının anlatılacağı filmde Tarkan’a teklif götürüldüğü ancak olumsuz yanıt alındığı açıklandı.

2 Saat Önce
2021-11-21 08:32:12
Zeki Müren rolü için Tarkan'a teklif

Müslüm ve Ayla gibi ses getiren filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, Magazin Masası programına konuştu. Uslu, Müren'in hayatını film olacağını açıkladı.

Tarkan'ın Müren'e bir film yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Uslu, konu hakkında düşündüğünü ancak bir süre sonra projede olamayacağını üzülerek söylediğini dile getirdi.

Uslu rolü oynacak kişi için, "Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa ilk kez izleyeceğimiz bir isim mi?" sorusuna ünlü yapımcı, "Aslında bir sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir isim değil. İnşallah bu filmle birlikte bütün Türkiye onu tanıyacak" cevabını verdi.

İlk fragmanın Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık'da yayınlanacağını söyleyen Uslu, aynı zamanda filmde, Müren'in hayatından önemli kesitlerin de olacağı aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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