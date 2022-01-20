Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri nasıl ve nereden izlenir? Yüzüklerin Efendisi filminin hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Daha önce 11 dalda Oscar kazanmış fantastik orta dünya film serisi Yüzüklerin Efendisi'nin dizi olarak ekranlara döneceği açıklanmıştı. Dizinin ne zaman gösterime gireceği açıklandı. İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) yakın zamanda ekranlarda olacak. Dizi dijital platformda yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisi 3 filimin ardından bitmiş ardından da Hobbit serisi başlamıştı. Milyonlarca hayran kitlesi olan Yüzüklerin Efendisi'nin dizi olarak yayın hayatına devam edeceği açıklanmıştı. 11 dalda Oscar alan Yüzüklerin Efendisi'nin dizi versiyonunun adı ise açıklandı. "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" adı verilen dizinin yakın zamanda ekranlara geleceği açıklandı. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri nasıl ve nereden izlenir? sorusu ise film hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi ne zaman başlayacak?

Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce çekimlerine başlandığı açıklanan dev projenin yayın tarihi açıklandı. Yalnızca bir sezon için 465 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri adlı dizinin 2 Eylül 2022 tarihinde gösterime gireceği açıklandı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri nasıl ve nereden izlenir?

Dev proje dijital platformlarda yayınlanacak. Dev bütçeli dizi ABD merkezli online dizi ve film platormu Amazon'da yayınlanacak. Yüzüklerin Efendisi'nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda'da başladı. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Jackson oturuyor.

Fragman yayınlandı

Güç yüzükleri nedir?

Güç yüzükleri, J.R.R. Tolkien evreninde yer alan kurgusal büyülü nesneler.

Noldor ırkı tarafından ikinci çağda kurulmuş Eregion'da bulunan ve başını Celebrimbor'un çektiği elfler tarafından dövülmüşlerdir. Celebrimbor, Feanor'un torunuydu ve bu soyun demircilik yeteneği tüm Orta Dünya'da ünlüdür. İkinci çağın 1200 yılında, kendisine Annatar diyen bir adamdan hediyeler almaya başladılar. Annatar onlara demircilik hakkında yeni yetenekler vermeyi önerdi. Elrond ve Gil-Galad'ın uyarılarına rağmen bunu kabul ettiler ve Annatar, Eregion'a geldi. 300 yıl boyunca Annatar'ın yanında kaldılar ve ondan büyülü yüzükler yapmayı öğrendiler. 1500 yılında ilk güç yüzüğü yapıldı ve bunu takip eden yüzyıllarda tam 16 tane güç yüzüğü dövüldü. Her yüzüğün kendine ait değerli bir taşı vardı. Daha sonra Elfler kendilerine üç güç yüzüğü dövdü; Nenya, Narya ve Vilya.

Ama Eregion elflerinin bilmediği bir şey vardı o da aslında Annatar sandıkları adamın gerçekte karanlıklar efendisi Sauron olduğuydu. Mordor'un Hüküm Dağı'nda diğer yüzükleri kendine bağlayabilecek Tek Yüzük'ü dövdü. Onun sayesinde bu güç yüzüklerinin efendisi olacaktı. Yüzüğü bitirdiğinde Elfler onun Sauron olduğunu anladılar ve kendilerine ait olan üç yüzüğü çıkardılar. Sauron öfkelendi ve Mordordan büyük bir orduyla çıkarak Eregiona saldırdı bu saldırı sırasında Celebrimbor öldürüldü ve Eregion yağmalandı. Fakat üç güç yüzüğünü Elfler saklamıştı. 7 yüzük cücelere verildi fakat cüceler de yaratılıştan büyüye karşı dayanıklıydılar, güç yüzükleri onları etkilemedi. Sauron cücelerin üstüne yürüyerek bu yüzükleri geri aldı. İnsanlara verilen dokuz güç yüzüğü amacına ulaştı ve kullanıcılarını Sauron'un hizmetine soktu. Bu dokuz köle Nazgul ya da yüzük tayfları olarak adlandırıldılar.

Sauron Elfler ve insanların Son İttifak Savaşı'nda yenik düştü. İsildur Tek Yüzük'ü yok etmedi ve Tek Yüzük ona ihanet ederek onun ölümüne yol açtı. Tek Yüzük, Anduin'de kayboldu. Böylece bu üç güç yüzüğü kullanılabilir duruma geldi. Tek Yüzük tekrar ortaya çıktığında bir Hobbit olan Frodo Baggins tarafından, Sauron'un ~5000 (4860) yıl önce dövdüğü yer olan Hüküm Dağı'nda ateşe atılarak yok edildi. Böylece üç güç yüzüğü de dahil tüm güç yüzükleri gücünü kaybetti. .