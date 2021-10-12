You 4. sezon çıkacak mı? You 3. sezon ne zaman çıkacak?
You 4. sezon çıkacak mı? You 3. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli online paralı dizi ve film platformu Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan You'nun 3. sezonu bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı dizi yapımcıları ve Netflix tarafından duyuruldu. Tutkulu bir katilin hikayesini anlatan dizinin yeni bölümleri 15 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Dizinin 4. sezonunun ise çıkıp çıkmayacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.
2021-10-12 20:08:08
You 4. sezon çıkacak mı? You 4. sezon ne zaman çıkacak?
Netflix'te 9 Eylül 2018'de yayınlanmaya başlanan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Netflix'in sevilen dizileri arasına girmeyi başaran You'nun yeni sezon bölümleri de heyecanla bekleniyor. Dizinin 2. sezonunun son bölümünde Joe gözüne yeni birini kestiriyor ve dizinin 3. sezonunun devam edeceği mesajını veriyordu. Nihayet milyonlarca kişinin beklediği haber Netflix tarafından duyuruldu. Netflix You 3. sezon ne zaman çıkacak? sorusuna paylaştığı fragman ile yanıt verdi.
You 3. sezon ne zaman çıkacak?
You'nun 3. sezonu 15 Ekim 2021'de yayınlanacak. You hayranlar uzun süredir dizinin yeni bölümlerinin başlamasını bekliyordu.
You 4. sezon çıkacak mı?
You 4. sezonun çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Dizinin 3. sezonda izleyici ile yapacağı etkileşime göre dizinin devam edip etmemesine karar verilecek.
You konusu nedir?
You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.
Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, uluslararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlandı. İkinci sezonu 26 Aralık 2019 tarihinde çıkan dizinin üçüncü sezon çekimleri sürmektedir.
You oyuncuları kimler?
You dizisinin başrolünde Joe Goldberg rolünde Penn Badgley yer alıyor. Dizinin 1. sezonunda Penn Badgley'e başrolde Elizabeth Lail eşlik ediyordu. 2. sezonda ise Victoria Pedretti başrolde Joe Goldberg'e eşlik edecek.
Penn Badgley: Joe Goldberg
Elizabeth Lail: Beck
Victoria Pedretti: Love Quinn
Jenna Ortega: Ellie
James Scully: Forty Quinn
Ambyr Childers: Candace
Carmela Zumbado: Delilah Alves
Chris D'Elia: Henderson
Paco – Luca Padovan
Ethan – Zach Cherry
Benji – (Lou Taylor Pucci)
Peach – (Shay Mitchell)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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