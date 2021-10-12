You 4. sezon çıkacak mı? You 3. sezon ne zaman çıkacak?

You 4. sezon çıkacak mı? You 3. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli online paralı dizi ve film platformu Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan You'nun 3. sezonu bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı dizi yapımcıları ve Netflix tarafından duyuruldu. Tutkulu bir katilin hikayesini anlatan dizinin yeni bölümleri 15 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Dizinin 4. sezonunun ise çıkıp çıkmayacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.