Yönetmen Sheridan'dan 'en iyi oyuncu' tanımı

Oscar ödüllüyönetmen Jim Sheridan, İstanbul'da düzenlenen Esenler Film Günleri etkinliğinde sinema severlerin sorularına cevap verdi

"Sol Ayağım" isimli filmiyle iki Oskar ödülü kazanan İrlandalı yönetmen Jim Sheridan, Esenler Film Günleri kapsamında ustalık sınıfı eğitimi verdi.

Jim Sheridan, "Bence en iyi oyuncular, performans sergilemekten uzak duranlardır. Çünkü yalan söylemek onlara zarar veriyor. İyi oyuncu olmak tam da bundan ötürü çelişkili bir durum." dedi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, katılımcılarla sinemaya dair deneyimlerini paylaşan usta yönetmen, Türkiye'de sinemaya olan ilginin mutlu edici olduğunu söyledi.

Türkiye'de film yapımcılarının nasıl teşvikler aldığını sorarak sözlerine başlayan Sheridan, film sektörüne 16 yaşında tiyatro yaparak girdiğini söyledi.

EN İYİ OYUNCU KİMDİR?

Babasının kurduğu tiyatronun çeşitli oyunlarında rol aldığını aktaran usta yönetmen, "Ben bir metot oyuncusuydum. Oyunculuk yapmak bir otele giriş yapmak için başka bir isim vermek gibi bir şey. Işın özü daha sonra asıl olduğunuz kişiye dönemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sheridan, bir yönetmen olarak oyunculardan "rol yapmayı bırakmalarını" beklediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında hepimiz hayatta bir performansın içindeyiz. İnsanların yalan söylemelerine müsamaha ettiğimiz durumlar oluyor. Ben tiyatro yönetmenliği yaptığım süreçte insan davranışlarına çok dikkat etmeye başladım. Bu benim oyuncu seçme becerimi artırdı. Oyuncularla çalışmayla çok seviyorum. Bu seçimleri yaparak iyi oyuncuyu kötü oyuncudan ayırmak benim için çok zor olmuyor. Bence en iyi oyuncular, performans sergilemekten uzak duranlardır. Çünkü yalan söylemek onlara zarar veriyor. İyi oyuncu olmak tam da bundan ötürü çelişkili bir durum."

Oyuncu seçiminde kendisi oynayacakmış gibi oyunculara yaklaştığını ifade eden Jim Sheridan, film çekme sürecinin de diğer sanat üretimleriyle aynı sancıları yaşattığını sözlerine ekledi.

Usta yönetmen, İran sinemasının etkili ve güçlü bir dili olduğuna da işaret ederek, "Bir hikayeyi film yapmak kolay bir iş değil. Oyuncular için senaryo çekici geliyor. Ama seyirci için önemli olan ana karakterin ne istediğini anlamak veya bilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sheridan, yaklaşık 1 saat süren etkinliğin sonunda, katılımcıların sorularını cevapladı. .