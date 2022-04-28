Yetenekli Bay Cage filmi konusu ne? Yetenekli Bay Cage yönetmeni ve senaristi kim? Yetenekli Bay Cage ne zaman vizyona girecek?

Yetenekli Bay Cage filmi konusu ne? Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris ve Ike Barinholtz'un başrollerinde yer aldığı 'Yetenekli Bay Cage'un yönetmen koltuğunda, Tom Gormican oturuyor.Yetenekli Bay Cage yönetmeni ve senaristi kim? Yetenekli Bay Cage ne zaman vizyona girecek? Detaylar...

Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris ve Ike Barinholtz'un başrollerinde yer aldığı "Yetenekli Bay Cage"un yönetmen koltuğunda, Tom Gormican oturuyor.Yetenekli Bay Cage yönetmeni ve senaristi kim? Yetenekli Bay Cage ne zaman vizyona girecek? Detaylar...

Yetenekli Bay Cage filmi konusu ne?

Artık istediği işleri alamaz olan ve parası da suyunu çekmeye başlayan Nic Cage, kendisinin büyük bir hayranı olan zengin Javi'nin doğum gününe katılması için gelen $1 milyonluk teklifi kabul eder. Javi ile iyi anlaşan Cage, CIA tarafından Javi'nin mafyatik yanını öğrenen ve CIA için gizli ajanlık yapmak durumunda kalır.

Yetenekli Bay Cage ne zaman vizyona girecek?

29 Nisan 2022'de vizyona girecek olan film 1 saat 45 dakika sürecek.

Yetenekli Bay Cage yönetmeni kim?

Komedi, Suç, Aksiyon türünde olan filmin yönetmen koltuğunda Tom Gormican oturuyor.

Yetenekli Bay Gace senaristleri kimler?