Yeni aksiyonun çekimleri bitti :Thor: Love and Thunder

Film dünyasının efsanevi karekterlerinden olan Thor'u, canlandıran Chris Hemsworth, instagram hesabından paylaştığı gönderiye ile Thor: Love and Thunder filminin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Thor: Love and Thunder ne zaman çıkacak?

Marvelseverlerin en sevdiği filmlerden olan Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimleri tamamlandı. Yeni film için heyecanlı olduğunu belirten Chris Hemsworth, yeni filmde bu zamana kadar göreceğiniz en kaslı Thor karşınızda olacak dedi.

Thor: Love and Thunder, 6 Mayıs 2022'de vizyona giriyor

Natalie Portman, Thor: Love and Thunder filmine Jane Foster olarak geri dönüyor ve eğer senaryo çizgi romanları takip ederse Jane, Thor'un Mjölnir'ini alıp yeni şimşek tanrısı olacak. Bol maceralı olması beklenilen filmde romantik sahnelere de yer verilecek. yeni film, 6 Mayıs 2022'de MCU hayranlarıyla buluşacak.

Hemsworth, çekimlerin bittiğini "It's a wrap!" başlığı ile duyurdu. Bildiğiniz üzere It's a wrap, aslında "sarıldı" anlamına geliyor ve eski dönemde prodüksiyon şirketleri, film rulolaları ile işleri bitip sardıklarında, çekimlerin tamamlandığını haber vermek için bu kalıbı kullanıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.