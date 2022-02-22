Yasak Elma Ömer diziden ayrılıyor mu? Ömer diziden ayrıldı mı? Emre Dinler Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Yasak Elma Ömer diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma dizisinin son bölümünde her şeyin yolunda gitmesi, izleyici tarafından normal karşılanmadı. Özellikle Ömer karakterinin hareketleri de senaryoda değiştirilmiş. Peki ama Ömer diziden çıkıyor mu? Yasak Elma Ömer diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? Emre Dinler Yasak Elma kadrosundan çıktı mı? İşte detaylar...

Yasak Elma dizisinin son bölümünde her şeyin yolunda gitmesi, izleyici tarafından normal karşılanmadı. Özellikle Ömer karakterinin hareketleri de senaryoda değiştirilmiş. Peki ama Ömer diziden çıkıyor mu? Yasak Elma Ömer diziden ayrıldı mı, ayrılacak mı? Emre Dinler Yasak Elma kadrosundan çıktı mı? İşte detaylar...

Yasak Elma Ömer diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma dizisinde Ömer karakterini canlandıran Emre Dinler iki sezondur diziye devam ediyor. Çağatay ile arasının bozulmasının ardından durumları tamamen düzeltmeye çalışan Ömer'in, plan yaptığı düşünülüyor.

Ömer'in ne düşündüğünü yansıtmaması, Dubaiye yeni bir şube açaccak olması ve tuhaf mimikler sergilemesi diziden ayrılacağının sinyallerini veriyor. Fakat henüz diziden bir açıklama gelmedi.

Emre Dinler Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Emre Dinler ya da yapım şirketinden, ayrılmaya ilikin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklamanın ardından detayları haberimizin içerisinden öğrenebilirisniz.

Dizinin son bölümünü izlemek ve özetini öğrenmek için TIKLAYIN... .