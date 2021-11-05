Yasak Elma dizisinin konusu nedir? Yasak Elma dizisi oyuncuları kimlerdir?

Yasak Elma dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İşte tüm bu soruların cevapları aşağıdaki yazıda detayları ile sizler için derlenmiştir.

Yasak Elma dizisi yaklaşık üç ay önce FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayıp kısa bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği başarı ile birçok yayıncının, kanal sahibinin ve hemen hemen her tür izleyicinin dikkatini çekmeye başlamıştır. İlk yayını 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Yasak Elma dizisi Medyapım tarafından yayınlanmış olup, bu dizinin senaryosu Zeynep Soyata ve Melis Civelek tarafından kaleme alınırken; yönetmenliğini ise Murat Öztürk üstlenmektedir. İyi bir reyting skalası yakalayalan bu dizinin başrollerini ise yine ünlü isimler paylaşmaktadır. Peki Yasak Elma dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İşte tüm bu soruların cevapları aşağıdaki yazıda detayları ile sizler için derlenmiştir.

Yasak Elma dizisinin karakterleri nasıldır? Oyuncular nasıl karakterlere sahiptirler?

İlk yayını 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Yasak Elma dizisi Medyapım tarafından yayınlanmış olup, bu dizinin senaryosu Zeynep Soyata ve Melis Civelek tarafından kaleme alınmıştır. İyi bir reyting skalası yakalayalan bu dizinin başrollerini ise yine ünlü isimler paylaşmaktadır. Her bir karakter birbirinden farklı karaktere sahip olduğundan dizinin genel havasına hakim olabilmek adına dizinin karakterlerinin nasıl olduğu konusunda da sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Dizinin konusuna geçmeden önce karakterleri tanımakta fayda var. Öyleyse Yasak Elma dizisinin karakterleri hakkında bilgi edinmek için yazının devamını okumanız yeterlidir.

Ender (Şevval Sam) kimdir?

Sosyetenin önemli bir parçası olan Ender karakteri, sahip olduğu konum neticesiyle bu sıfatı taşımakta pek de sorun yaşamamaktadır. Cemiyet kadını olarak tanınan Ender karakteri sosyetik olması bir yana, oldukça güzel bir karakter olmasıyla da ön plana çıkmaktadır. Ender karakterinin yaşantısı, henüz daha gençliğinin baharında aşık olması sebebiyle Halit isimli çapkın ancak milyarder karakterin yanında işe girmesiyle şekillenmiştir. O sıralarda evli olan Halit karakterinin sekreterliğini yapan Ender, zamanla sahip olduğu kadınsı doneler, enerji ve becerisi sayesinde Halit'in yaşantısında yer edinmeyi başarmıştır. Paranın ve sosyetenin bir bakıma bağımlısı olan Ender karakteri zamanla farklı tecrübeler de edinmektedir.

Halit (Talat Bulut) kimdir?

Milyarder oluşu en büyük ve konuşulan özelliği olan Halit isimli karakter, zenginliğinin yanı sıra çalışkan, iyi ve saygın bir iş adamı olarak da tanınmaktadır. Aynı zamanda ne yazık ki çapkın bir tavrı ve tarzı olan bu karakter, dış görünüşe oldukça önem vermektedir. Bu sebepledir ki hayatında devamlı genç ve güzel kadınlar yer almaktadır. Evleneceği kişiye ince eleyip sık dokuyarak karar veren Halit karakteri, eşinden boşanırken de yine aynı titizliği göstermektedir. Öyle ki, boşanma sürecinde elinden geleni yaparak tek bir kuruşunu kaptırmamaya özen gösterir. Garantici oluşu bu özelliği sayesinde netleşmektedir. Az çok narsist bir karaktere sahip olan bu karakter kadınların hayatında oluşunu bir hayli önemsemektedir, kaldı ki bir Halit karakterinin kadınların ilgisi sayesinde ayakta durduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Yıldız (Eda Ece) kimdir?

Dizinin başrollerinden biri olan Yıldız karakteri, genç ve güzel bir kadın olarak izleyici karşısına geçmektedir. Cesur ve gözü kara bir yapısı da olan bu karakter sıkılmış olduğu hayatına yeni maceralar eklemek üzere harekete geçmektedir. Bu noktada da aklına koyduğu yeni maceraları gerçekleştirmenin tek bir yolu vardır. O yolda ancak zengin olabilmesidir. Bunu gerçekleştirmek adına da zengin bir koca bulması gerektiğini düşünen Yıldız karakteri, aynı zamanda sosyetenin içerisinde de yer almayı arzulamaktadır. Ender isimli karakterin de ona yaptığı bir bakıma ahlaksız olan teklifi de göz önünde bulunduran Yıldız karakteri, Halit'in karısı olabilmek adına türlü türlü oyunlar oynamaya başlayacaktır.

Zehra (Şafak Pekdemir) kimdir?

Halit adlı karakterin çocuğu olan Zehra karakterini, Halit'in ilk eşi doğurmuştur. İlk çocuk ve en büyük çocuk olma özelliğini taşıyan Zehra karakteri her iki pozisyonda da oldukça iyi bir noktadadır. Ancak tek bir olumsuz yönü vardır, o da babasının yanında olan kadınlara karşı tavrıdır. Babası Halit'in yanında herhangi bir kadını görürse, bu durumda içten içe türlü kıskançlıklar besleyip, o insanlara karşı negatif bir boyutta yaşamına devam etmektedir. Zehra hakkında bir diğer ilginç nokta ise Zehra'nın hiç aşık olmamış olmasıdır.

Yasak Elma dizisinin konusu nedir?

Yaklaşık üç yıldır gösterimde olan Yasak Elma dizisi izleyici tarafından oldukça beğenilmiş ve takip edilme oranı bir hayli yüksek olan diziler arasına girmeyi başarmıştır. FOX TV kanalında yayınlanmaya başlayıp istikrarlı bir şekilde her hafta pazartesi günü saat 20.00'da yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaktadır. İlk yayını 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Yasak Elma dizisi Medyapım tarafından yayınlanmış olup, bu dizinin senaryosu Zeynep Soyata ve Melis Civelek tarafından kaleme alınmıştır. İyi bir reyting skalası yakalayalan bu dizinin başrollerini ise yine ünlü isimler paylaşmaktadır.

Dizinin başrollerini paylaşan oyuncular diziyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri olsa da, insanların sıklıkla araştırdıkları bir diğer başlık dizinin konusunun ne olduğu yönündedir. Genel anlamda entrika dolu bir hikayeyi ele alması izleyici için elemeyi daha keyifli bir hale çevirmiştir. Dizinin genel hatlarını ailesinden uzak bölgelerde yaşayan iki kız kardeşin hayatı oluşturmaktadır. Ailelerinden ayrı yaşayan bu iki kız kardeşin hayatında ise takdir edersiniz ki entrika, macera ve heyecan eksik olmamaktadır. Bu kız kardeşler ise Eda Ece isimli oyuncunun can verdiği ‘Yıldız' karakteri ile Sevda Erginci isimli oyuncunun can verdiği Zeynep adlı karakterdir. Bu noktada Yıldız ve Zeynep adlı iki kardeşin birbirlerine oldukça düşkün olduklarını söylemekte bir mahsur yoktur. Ancak birbirlerine öylesine düşkün olmalarına rağmen, hayattan beklentileri ve gelecek adına düşündükleri birbirlerinkinin tam olarak zıttı konumundadır.

Bu iki kardeşin hayatı farklı noktalarda değişmektedir. Örneğin Yıldız'ın yaşamı, Şevval Sam'ın can verdiği Ender karakteri ile kesişince değişmiştir. Ender adlı karakter sosyetenin en büyük isimlerinden biri olduğundan bu durumu anlamak oldukça doğaldır. Bunun sebeplerinden biri ise Ender'in zaman içerisinde hayatından çıkarmak istediği kocası Halit'tir. Sosyetenin en büyük isimlerinden biri olan Ender karakteri, kocası Halit'i hayatından çıkarmak adına Yıldız isimli karakterden boşanma durumlarını netleştirmek adına faydalanmaya başlamıştır. Bunu yaparken de Yıldız'a reddedemeyeceği bir teklif sunarak, planını işler hale getirebilmek adına türlü mücadelelere girmiştir.

Yıldız'ın kardeşi Zeynep ise Halit karakterinin ortağı olan Alihan'ın sahip olduğu şirkette işe başlamıştır. Ukala ve kibirli iş adamı karakterini canlandıran Onur Tuna isimli oyuncunun can verdiği Alihan karakteri tarafından satın alınan şirket Zeynep'in hayatında yepyeni bir sayfa açmıştır. Yıldız her ne kadar zor bir teklifi kabul etmek zorunda kalsa da hayatından oldukça memnun olurken; Zeynep hiç aklında olmayan bir hayata atılmış, ve türlü türlü olaylarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ender'in sunduğu ahlaksız tepkilere rağmen bu görevi yerine getirmekte oldukça inatçı ve kararlı olan Yıldız, ilk adım olarak Ender'e dair bütün bilgileri edinebilmek adına elinden gelen mücadeleyi göstermektedir. Ender'in özel hayatına hakim olmak adına elinden gelen bütün çabayı göstermek konusunda da oldukça kararlıdır. Yıldız'ın bu denli kararlı olduğu bu senaryoda Zeynep, Alihan karakterinden uzak durabilmek ve hayatına Alihan'sız devam edebilmek için elinden gelen çabayı göstermektedir. Fakat istediğini elde edemeyen Zeynep bu süreçte yaşadığı olumsuz anlar yüzünden Yıldız ile bir araya gelmiştir.

Zeynep ve Alihan arasında oluşan etkileşim tamamen zıtlıklar silsilesine dayanmaktadır. Karakterleri birbirinden oldukça farklı olan Alihan ve Zeynep'in ilişkisi zaman içerisinde bazı gerçeklerin de açığa çıkmasıyla bir miktar değişmektedir. Bu gerçeklerden biri Alihan ve Hali'in ortak olması iken; bir diğer hayret edici nokta da Zeynep'in kardeşi olan Yıldız'ın yine Halit karakteri ile yakından bir ilişkisi olmasıdır. Halit'in ikinci eşi olan Yıldız, vereceği karar ve seçeceği yol ile yalnızca kendi yaşantısını değil bir o kadar kız kardeşi Zeynep'in de yaşantısını farklı bir boyuta taşıyacaktır.

Dizinin başlama sahnesinde Hasan Ali adındaki karakterin evinde bir patlama yaşanmaktadır, flash back olarak izleyiciye yansıtılan bu sahnenin altı ay sonrasına dayanan dizinin başlangıcı ise bu şekilde olmuştur. Bu patlamada yaşamı son bulan Hasan Ali karakteri dizi senaryosundan çıkarken Yıldız ve Ender adındaki baş rolü paylaşan iki karakter yaralı olarak sağ bir şekilde kurtarılmıştır. Failleri aranan bu patlamanın sonuçlanması ise pek uzun sürmemiştir. Bunun nedeni ise kısa bir süre içinde Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın nedeninin Hasan Ali'nin hasımları olduğudur. Patlamanın failleri belli olduktan kısa bir süre sonra kapanan dava dosyası ertesinde ise senaryoya yön verecek olan olaylar dizisi başlayacaktır.

Ender ve Yıldız isimli karakterlerin dizinin senaryosunda yazıldığı üzere kaybolması Şahika adlı karakterin işlerini kolaylaştırmış olup; meydanın tamamen Şahika'ya kalmasına yol açmıştır. Bu fırsattan istifade edecek olan Şahika Halit adlı karaktere yaklaşmak için de büyük bir şans elde etmiştir. Gelecek hayallerini Halit ile evlerini birleştirmeye ve hayatının kalanına Halit karakteriyle devam etmek üzere adayan Şahika; bu sürede Halit'in ve Halit'in çocuklarını canlandıran karakterin de kalbini kazanmıştır. Bu süreçte Halit'in de gönlünü çoktan kazanmış olan Şahika; Halit ile hayat yollarını birleştirmek adına evlilik ve düğün hazırlıklarını da başlatmıştır.

Yıldız ve Ender'in bir anda ortadan kaybolmalarının ise belli bazı sebepleri vardır. Yıldız'ın ortalıktan kaybolma sebebi geçirdiği birliktelik sebebiyle hamile olmasıdır. Bebeğinin sağlığı adına hamilelik dönemini oldukça sakin ve huzurlu geçirmek isteyen Yıldız bir kasabaya yerleşmiş olup, bu döneminde o kasabada yaşamayı düşünmüştür. Bebeğinin sağlığını diğer tüm olay ve kişilerden daha fazla önemseyen Yıldız karakteri bu noktada kasabada hayatını sürdürürken pek de bir sorun yaşamamamıştır. Fakat sakin bir şekilde kasabada yaşantısını sürdürmekte olan Yıldız'ın yaşantısı bir gece ansızın kapısının çalınmasıyla değişmiştir.

Yıldız'ın ortadan kaybolmasının nedeni hamile oluşu iken, Ender geçirdiği trafik kazası sonrasında aldığı fiziki hasar sebebiyle bir süre ortadan kaybolmuştur. Geçirdiği kazanın sonucunda felç kalan Ender karakteri, bu durumu uzunca bir süre yaşamak zorunda kalmıştır. Bu süreçte oldukça azimli bir şekilde iyileşmeye ve yaşadığı olumsuz kazayı bir kenara bırakmak için oldukça yoğun bir şekilde enerji sarfetmiştir. Bunun yanı sıra karşılaştığı bu acı duruma sebebiyet veren düşmanından intikam almak adına da elinden gelen mücadeleyi göstermek üzere düşünmüştür. Kazayı atlattıktan ve kendine geldikten sonra Şahika'nın üzerinden tek başına gelemeyeceğini anlayan Ender, çareyi Yıldız'ın kapısına gitmekte bulur. Zamanında Halit'ten kurtulmak adına Yıldız'ı kullanan Ender, yine Yıldız ile işbirliği yaparak bir diğer düşmanını da alt etmek için savaşır.

Yasak Elma dizisinin karakterleri kimlerdir?

İlk yayını 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Yasak Elma dizisi Medyapım tarafından yayınlanmış olup, bu dizinin senaryosu Zeynep Soyata ve Melis Civelek tarafından kaleme alınmıştır. İyi bir reyting skalası yakalayalan bu dizinin başrollerini ise yine ünlü isimler paylaşmaktadır. Yasak Elma dizisinin oyuncuları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;

Şevval Sam (Ender),

Eda Ece (Yıldız),

Şafak Pekdemir (Zehra),

Biran Damla Yılmaz (Kumru),

Vildan Vatansever (Aysel),

Barış Aytaç (Caner),

Serkan Rutkay Ayıköz (Emir),

Melisa Doğu (Asuman),

Murat Aygen (Doğan),

Barış Kılıç (Kaya Ekinci),

Can Nergis (Mert),

Nesrin Cavadzade (Şahika),

Kuzey Gezer (Halit Can),

Berk Oktay (Çağatay),

Erdal Özyağcılar (Hasan Ali),

Bahtiyar Memili (Sedai),

Gülenay Kalkan (Feride),

Nilperi Şahinkaya (Cansu),

Emre Dinler (Ömer),

Selin Uzal (Diana),

Özlem Gezgin (Alev)

Peki bu karakterleri canlandıran oyuncuların hayatları hakkında ne biliyoruz? Bu noktada insanların araştırdığı bir diğer önemli nokta Yasak Elma dizisinin oyuncularının nasıl bir hayatları olduğudur.

Peki Yasak Elma dizisinin oyuncularının sahip olduğu hayatlar nasıldır?

İlk yayını 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Yasak Elma dizisi Medyapım tarafından yayınlanmış olup, bu dizinin senaryosu Zeynep Soyata ve Melis Civelek tarafından kaleme alınmıştır. İyi bir reyting skalası yakalayalan bu dizinin başrollerini ise yine ünlü isimler paylaşmaktadır. Peki bu karakterleri canlandıran oyuncuların hayatları hakkında ne biliyoruz? Bu noktada insanların araştırdığı bir diğer önemli nokta Yasak Elma dizisinin oyuncularının nasıl bir hayatları olduğudur.

Şevval Sam kimdir?

Şu ana kadar içinde bulunduğu hemen her dizi veya projede oldukça iyi işler çıkaran Şevval Sam yine bu dizide de oldukça iyi işler başarmıştır. Yasak Elma senaryosunun Ender karakterine can veren başarılı oyuncu Şevval Sam azimli ve hırslı bir karaktere hayat vermiştir. Yaşına göre oldukça genç ve güzel görünen bu oyuncu 1973 yılının Kasım ayında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Ebeveynleri de sanatçı olan Şevval Sam'ın yolunun yine sanat ve televizyondan geçmesine pek şaşmamak gerekmektedir.

Başarılı bir sanatçı olarak nam salan Şevval Sam'ın yer aldığı diğer projeler şu şekilde sıralanabilir:

Süper Baba / 1993

Feride / 1996

Aşkın Dağlarda Gezer / 1999

Martılar ve Istanbul / 2000

Yıldızların Altında / Türkan / 2002

Gülbeyaz / 2002

Müjgan Bey / 2004

Yaşamın Kıyısında / 2007

Yüreğine Sor / 2009

Yalan Dünya / 2011

Black Horse Memories / 2015

Bodrum Masalı / 2016

Yaşanmış Şehir Hikayeleri / 2006

Yasak Elma / 2018

Talat Bulut kimdir?

1956 yılının Mart ayında Kars Sarıkamış'ta hayata gözlerini açan Talat Bulut aslen eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği alanında başlarken; daha sonrasında bu bölümün karakterine pek de uymadığını fark ediyor olacaktır ki Ankara Sanat Tiyatrosu'na girerek yaşantısını değiştirecek o cesur adımı atmayı başarmıştır. İlk kez 1975 yılında Dimitrov adlı oyun ile sahneye çıkma deneyimini elde eden Bulut zamanla sahnenin tozunu yutmaya alışkın hale gelip oldukça başarılı bir oyuncu olarak ön plana çıkmaktadır.

Tiyatroda belirli bir başarı elde eden Bulut, zaman içerisinde bir diğer büyük sanatçı olan Türkan Şoray'ın yoğun ısrarları vasıtasıyla kamera karşısında oyunculuk yapma fikrine atılmıştır. Hazla filmi aracılığıyla sinema hayatında yer edinen Bulut, oynamağı oyunları ve içerisinde olacağı projeleri seçerken oldukça titiz davranmaktadır. İçinde bulunduğu projelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

Aşk Olsun / 2003

Saklambaç / 2005

Annem / 2007

Göç Zamanı / 2016

Yasak Elma / 2018

Eda Ece kimdir?

Yaşı yukarıda tanıtılan diğer iki oyuncuya nazaran oldukça genç olan Eda Ece 1990 yılının Haziran ayında İstanbul'da hayata gözlerini açmaktadır. Talat Bulut gibi ilk etapta farklı bir alanda yüksek yapan Eda Ece; Talat Bulut'tan farklı olarak ilk başladığı üniversite ve bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler arasında yer almaktadır. Bilgi Üniversitesi Psikoloji alanında başladığı lisans hayatını, aldığı sanat tarihi dersleri vasıtasıyla sanata yönelik işler yapmaya meyilli bir konuma gelmiştir. Eğitim hayatı boyunca sanata ve tiyatroya da oldukça yatkın olan Ece, zaman içerisinde yetenek ve becerisiyle dikkatleri üzerine toplamayı başlayıp pek çok yayıncı ve senaristinde dikkatini çekmeye başarmış olup birden çok teklif almaya hak kazanmıştır. Genç ve güzel oyuncu Eda Ece'nin yer aldığı diğer projeler şu şekilde sıralanabilir:

Mihriban / 2002

Aşkın Mucizeleri / 2004

Mahpeyker Kösem Sultan / 2010

Pis Yedili / 2011-2013

Kızım İçin / 2013

Beni Böyle Sev / 2013-2014

İlişki Durumu: Karışık / 2015

Kocan Kadar Konuş / 2015

Kocan Kadar Konuş: Diriliş / 2016

Mahrumlar / 2016

Deli Dumrul / 2016

Görümce / 2016

Yol Arkadaşım / 2017

Ali Ekber Cevahir / 2017

Deliha 2 / 2018

Yasak Elma / 2018

Nilperi Şahinkaya kimdir?

1988 yılında Şubat ayının soğuk bir kış gününde Dakar şehrinde hayata gözlerini açmıştır. Doğum senesinde ailesi sebebiyle Senegal'de olan Şahinkaya'nın babası diplomattır. Eğitim hayatını yurt dışında tamamlayan Şahinkaya bir süre Paris'te okurken orta okul öğrenimini Bern şehrinde gerçekleştirmiştir. Lise eğitimi için Türkiye'ye gelen Şahinkaya lise eğitimini Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. 2006 yılında yerleştiği Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde gördüğü öğrenim dolayısıyla sanat alemine direkt bir giriş yapmıştır. Öyle ki, yalnızca oyunculuk hayatının pratik kısmında sahip olduğu başarıyla yetinmeyen Şahinkaya üniversite eğitimini Yüksek Şeref Listesi'ne girerek tamamlamıştır. Başarılı Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı diğer projeler şu şekilde sıralanabilir:

Deniz Yıldızı

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kayıp

Kiraz Mevsimi

N'olur Ayrılalım

Kim Korkar Hain Kurttan

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Yasak Elma

Berk Oktay kimdir?

1982 yılının Ekim ayında hayata gözlerini açan Berk Oktay, kariyer hayatına modellik yaparak başlamıştır. Bu pozisyonda oldukça başarılı ve talep edilen bir model olmasıyla ön plana çıkan Oktay, zamanla kariyerine yurt dışı çalışamalara yer vererek devam etmiştir. Çok ünlü markalarla işbirliği içinde olan Berk Oktay, onca çalışmadan sonra üniversite eğitimini tamamlamak adına Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Üniversite eğitimini bir yandan sürdürürken açılımı Türker İnanoğlu Vakfı olan Türvak'da oyunculuk dersi alarak sanat camiasının bir parçası olmayı hedeflediği açıkça ortadadır. Birçok projede yer alan Berk Oktay zaman içerisinde kalitesini iyice ortaya koyduğundan pek çok proje için akla gelen isimler arasına kendi adını da eklemiştir. Oldukça başarılı ve deneyimli bir oyuncu olan Berk Oktay'ın yer aldığı bazı projeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

Tatlı Bela Fadime

Akasya Durağı

İlişki Durumu: Karışık

Arka Sokaklar

Alev Alev

Benim Hala Umudum Var

Aşktan Kaçılmaz

Savaşçı

Yasak Elma

Yasak Elma dizisi reyting sıralaması arasında kaçıncı olmuştur?

Yaklaşık üç yıldır gösterimde olan Yasak Elma dizisi izleyici tarafından oldukça beğenilmiş ve takip edilme oranı bir hayli yüksek olan diziler arasına girmeyi başarmıştır. FOX TV kanalında yayınlanmaya başlayıp istikrarlı bir şekilde her hafta pazartesi günü saat 20.00'da yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaktadır. İlk yayını 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Yasak Elma dizisi Medyapım tarafından yayınlanmıştır. 11 Ekim 2021tarihinde açıklanan reyting sonuçlarına göre Yasak Elma dizisi Türk kanallarında yayınlanan diziler arasında 2. sırada yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.