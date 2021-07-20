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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer

Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer

Fenomen dizi Yasak Elma'ya geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade veda etmişti. Yeni sezonda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz rol alacak.

1 Saat Önce
2021-07-20 11:31:42
Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer

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Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin veda ettiği Yasak Elma'nın yeni sezonunda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak.

Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'ın hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Dizinin yapımcısı Medyapım transferi "Size muhteşem bir haberimiz var" mesajıyla duyurdu.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

Kaynak:Snob Magazin

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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