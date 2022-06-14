Yasak Elma Çağatay öldü mü? Yasak Elma Çağatay (Berk Oktay) diziden mi ayrılıyor?

Yasak Elma Çağatay öldü mü? Sezon finaline giren Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Çağatay'ın diziden ayrıldığı konuşuluyordu. Peki Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay konuyla ilgili ne dedi? Yeni sezonda Çağatay olacak mı? İşte detaylar...

Sezon finaline giren Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Çağatay'ın diziden ayrıldığı konuşuluyordu. Peki Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay konuyla ilgili ne dedi? Yeni sezonda Çağatay olacak mı? İşte detaylar...

Yasak Elma Çağatay öldü mü?

Yasak Elma dizisinde 2 sezondur yer alan Berk Oktay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu.

Oktay'ın 'Bir Küçük Bir Günışığı' adlı yeni dizisinin başrol oyuncusu olacağı söylentiler arasına yer alıyor. Emre Kabakuşak'ın yöneteceği dizide Berk Oktay'a Seray Kaya'nın eşlik edeceği de söylentiler arasında.

Dizi konusunda henüz net bir açıklama gelmese de çalışmalara başlandığı duyuldu.

Berk Oktay kimdir?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. 2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı.

Günümüzde ünlü oyuncu, kendi gibi oyuncu nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik planları yapıyor.