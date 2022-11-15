Yasak Elma 154. bölüm izle tek parça | Fox TV Yasak Elma son bölüm izle full

Yasak Elma 154. bölüm izle tek parça | Yıldız güçlenip ayağa kalktığı bu bölümde yeni planını devreye sokar. Doğan ve Ender’den aldığı darbe Yıldız'ı daha da güçlendirir. Seyircinin de kendi ayakları üzerinde durmasını istediği Yıldız, yeni hamlesini yapar. Fox TV Yasak Elma son bölüm izle full

Yasak Elma 154. bölüm izle tek parça | Yıldız güçlenip ayağa kalktığı bu bölümde yeni planını devreye sokar. Doğan ve Ender'den aldığı darbe Yıldız'ı daha da güçlendirir. Seyircinin de kendi ayakları üzerinde durmasını istediği Yıldız, yeni hamlesini yapar. Fox TV Yasak Elma son bölüm izle full

Yasak Elma 154. bölüm özeti

Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokar ve Doğan'la Ender'e hayatı zehir eder. Herkesin Yıldız'dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender'i şoke eder.

Yasak Elma 154. bölüm izle

Yasak Elma dizisinin 154. bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırıyor. Sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yasak Elma Barış Aytaç ne mezunu?

Yasak Elma dizisinde Ender'in kardeşi Caner rolünü canlandıran Barış Aytaç Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur.