Yasak Elma 154. bölüm izle full | Fox TV Yasak Elma son bölümde Ender (Şevval Sam) diziden mi ayrıldı?

Yasak Elma 154. bölüm izle full | Son sezonunu çeken Yasak Elma dizisi, 154'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu sezonu için Şevval Sam'ın ayrılacağı konuşuluyordu fakat Sam, yeni sezonda da devam etti. Peki Yasak Elma son bölümde Ender (Şevval Sam) diziden mi ayrıldı? İşte detaylar...

Yasak Elma 154. bölüm izle full | Son sezonunu çeken Yasak Elma dizisi, 154'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu sezonu için Şevval Sam'ın ayrılacağı konuşuluyordu fakat Sam, yeni sezonda da devam etti. Peki Yasak Elma son bölümde Ender (Şevval Sam) diziden mi ayrıldı? İşte detaylar...

Yasak Elma 154. bölüm izle full

Fox TV'nin sevilen Pazartesi dizisi Yasal Elma'nın 154. bölümünü zlemek için TIKLAYINIZ...

Yasak Elma 154. bölüm özeti

Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokar ve Doğan'la Ender'e hayatı zehir eder. Herkesin Yıldız'dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender'i şoke eder.

Yasak Elma son bölümde Ender (Şevval Sam) diziden mi ayrıldı?

Ender'e sürekli nispet yapan Yıldız sonunda Doğan ve Ender'e arabayla çapıyor. Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakteri Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakterinin diziden çıkacağı konuşuldu. Fakat yapımcılardan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.