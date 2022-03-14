Yasak Elma 135. bölüm tek parça izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (135. bölüm) ful kesintisiz izle

Yasak Elma 135. bölüm tek parça izle | Fox Tv ekranlarında sevenleriyle buluşan Yasak Elma dizisinin 135. bölümü yayınlandı. Ender ve Handan'ın birlikte hareket etmesini sevmeyen izleyici, yorum yağdırdı. Peki ama Yıldız'ın sonu ne olacak? Yasak Elma 135. bölümde neler oldu? İşte kesintisiz full HD Yasak Elma 135. bölüm linki ve özeti...

Fox Tv ekranlarında sevenleriyle buluşan Yasak Elma dizisinin 135. bölümü yayınlandı. Ender ve Handan'ın birlikte hareket etmesini sevmeyen izleyici, yorum yağdırdı. Peki ama Yıldız'ın sonu ne olacak? Yasak Elma 135. bölümde neler oldu? İşte kesintisiz full HD Yasak Elma 135. bölüm linki ve özeti...

Yasak Elma 135. bölüm tek parça izle

Fox Tv ekranlarında sevenleriyle buluşan dizi Yasak Elma'nın son bölümünü izlemek için linke tıklayın. YASAK ELMA 135. BÖLÜM LİNKİ...

Yasak Elma 135. bölüm

Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde Ender ve Handan'ın birlik olup Yıldız'a yaptığı oyun Doğan'ı üzecek. Kumru Handan'ı annesi olaak kabul edecek mi? Yıldız Doğan'a aşık olacak mı, Yıldız ve Doğan ayrılacak mı? Bütün cevaplar yeni bölümde...

Yasak Elma Handan kim?

Yasak Elma dizisinin yeni üyesi Handan, Kumru'nun annesi. Kumru'nun başına gelenlerin sorumlusu olarak Yıldız'ı suçlayan Handan, Yıldız' cephe alır ve Ender ile işbirliği yapar. Fakat bütün dengeler Doğan'ın hareketleriyle değişir. .