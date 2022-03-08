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Yasak Elma 134. bölüm tek parça full HD izle | FOX TV Yasak Elma yeni bölüm (134.bölüm) izle
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Yasak Elma 134. bölüm tek parça full HD izle | FOX TV Yasak Elma yeni bölüm (134.bölüm) izle

Yasak Elma 134. bölüm tek parça full HD izle | Fox Tv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Doğan'ın Yıldız'a açılması herkesi sevindirdi. Fakat yeni kesitlerde 'Doğan ile Yıldız ayrılıyor mu?' başlığı verildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Yasak Elma yeni bölüm olan 134. bölüm kesintisiz Fox Tv'de izle...

2 Saat Önce
2022-03-08 12:11:46
Yasak Elma 134. bölüm tek parça full HD izle | FOX TV Yasak Elma yeni bölüm (134.bölüm) izle

Fox Tv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Doğan'ın Yıldız'a açılması herkesi sevindirdi. Fakat yeni kesitlerde "Doğan ile Yıldız ayrılıyor mu?" başlığı verildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Yasak Elma yeni bölüm olan 134. bölüm kesintisiz Fox Tv'de izle...

Yasak Elma 134. bölüm tek parça full HD izle

Fox TV kanalının gözde dizilerinden olan Yasak Elma'nın son bölümünü izlemek için linke tıklayın. YASAK ELMA 134. BÖLÜM LİNKİ...

Yasak Elma son bölüm özeti

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

Doğan ve Yıldız ayrılıyor mu?

Yeni bölümlerde "Doğan ve Yıldız ayrılıyor mu?" başlığı verildi ve dizinin takipçileri bu habere üzüldü. Henüz dizide ayrılık görülmüyor.

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