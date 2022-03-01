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Yasak Elma 133. bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölüm (133.bölüm) neler oldu?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 133. bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölüm (133.bölüm) neler oldu?

Yasak Elma 133. bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölüm (133.bölüm) neler oldu?

Yasak Elma 133. bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Fox TV'de yayınlandı. İnternet üzerinden izlemek isteyenler Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü araştırıyor. Son bölümünde Kumru'nun evden gitmesi için üzülen Yıldız, Kumru'yu eve geri getirmek için plan yapıyor. Peki ama dengeler neden değişti? Yasak Elma son bölüm tek parça full HD izle...

1 Saat Önce
2022-03-01 11:23:24
Yasak Elma 133. bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölüm (133.bölüm) neler oldu?

Yasak Elma son bölüm Fox TV'de yayınlandı. İnternet üzerinden izlemek isteyenler Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü araştırıyor. Son bölümünde Kumru'nun evden gitmesi için üzülen Yıldız, Kumru'yu eve geri getirmek için plan yapıyor. Peki ama dengeler neden değişti? Yasak Elma son bölüm tek parça full HD izle...

Yasak Elma 133. bölüm tek parça izle

Yasak Elma dizisinin son bölümü olan 133. bölümü yayınlandı. Diziyi tek parça izlemek için yandaki linke tıklayın. YASAK ELMA 133. BÖLÜM LİNKİ...

Yasak Elma son bölüm neler oldu?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

Yasak Elma Handan kim?

Yasak Elma dizisine yeni katılan karakter Handan, dizide Kumru'nun annesi rolünü üstleniyor. Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Handan Kılıç karakterinin gelişini Med Yapım duyurmuştu.

Med Yapım sosyal medya hesaplarından; ''Harika bir haberimiz var! Şebnem Dönmez Yasak Elma'da! Peki sizce Şebnem Dönmez'in canlandıracağı Handan Kılıç kim?' paylaşımında bulunmuştu.

yasak elma handan kılıç

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