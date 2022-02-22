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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 132. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (132.bölüm) full HD

Yasak Elma 132. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (132.bölüm) full HD

Yasak Elma 132. bölüm tek parça izle | Yasak Elma dizisinin son bölümünde Kumru ve Yıldız'ın duygusal konuşması kalpleri yumuşatmıştı. Öte yandan yeni bölümde de Doğan'ın evden birini kovduğu görülüyor. Peki ama Yasak Elma 132. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte merak edilen Yasak Elma 132.bölüm full HD...

1 Saat Önce
2022-02-22 09:20:18
Yasak Elma 132. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (132.bölüm) full HD

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Kumru ve Yıldız'ın duygusal konuşması kalpleri yumuşatmıştı. Öte yandan yeni bölümde de Doğan'ın evden birini kovduğu görülüyor. Peki ama Yasak Elma 132. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte merak edilen Yasak Elma 132.bölüm full HD...

Yasak Elma 132. bölüm tek parça izle

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

Yasak Elma'nın yayınlanan son bölümü olan 132. bölümünü izlemekiçin linke tıklayın. YASAK ELMA 132. BÖLÜM LİNKİ...

Yasak Elma 132. bölümde Muharrem Sarıkaya göndermesi

Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölümünde, ses kontrolü yapan gazeteciye tokat atan, Muharrem Sarıkaya olayına gönderme yapıldı.

Şevval Şam'ın canlandırdığı Ender karakteri mikrofon ayarını yapan çalışana vurdu. O sahne sosyal medyada gündem oldu. .

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