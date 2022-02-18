Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan kimi kovdu?

Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Her hafta izleyicisini şok eden Yasak Elma dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin son fragmanında Doğandan beklenmedik bir hareket gelir. Fragmanda Doğan kimi kovdu, Yıldız'ı mı Kumru'yu mu? İşte merak edilen Yasak Elma 132. bölüm fragmanı ve detaylar...

Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Her hafta izleyicisini şok eden Yasak Elma dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin son fragmanında Doğandan beklenmedik bir hareket gelir. Fragmanda Doğan kimi kovdu, Yıldız'ı mı Kumru'yu mu? İşte merak edilen Yasak Elma 132. bölüm fragmanı ve detaylar...

Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma'nın yayınlanan fragmanında Ender'in bir programa katıldığı görünüyor. Bu programda Çağatay'ın bağlanmasıyla "Ben ilk kez aşık oldum." cümlesini duyan seyirci şok oluyor.

Öte yandan Doğan evden birini kovuyor! Fragmanda Yıldız ve Kumru'yu görsek de kimi kovduğu görülmüyor. Yasak Elma 132. bölüm fragmanı için TIKLAYINIZ...

Halit Yasak Elma'ya mı dönüyor?

Yasak Elma'nın ilk başrollerinden Talat Bulut'un tekrar diziye dahil olacağına dair söylentiler vardı. Diziden ölerek çıkan Halit Argun'un diziye girmesi söz konusu görünmüyor.

Talat Bulut Yasak Elma kadrosuna değil ama Mahkum dizisinin kadrosuna katılacağı konuşuluyor.

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