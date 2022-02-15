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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 131. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (131.bölüm) izle

Yasak Elma 131. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (131.bölüm) izle

Yasak Elma 131. bölüm tek parça izle | Yasak Elma dizisinin son bölümününde bütün işler tersine döner. Dizide her dakikanın farklı geçtiği ve izleyiciye heyecan veren yapım Yasak Elma'nın 131. bölüm linki araştırılmaya başlandı. İşte Yasak Elma yeni bölüm 131. bölüm...

3 Saat Önce
2022-02-15 10:43:37
Yasak Elma 131. bölüm tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm (131.bölüm) izle

Yasak Elma 131. bölüm tek parça izle | Yasak Elma dizisinin son bölümününde bütün işler tersine döner. Dizide her dakikanın farklı geçtiği ve izleyiciye heyecan veren yapım Yasak Elma'nın 131. bölüm linki araştırılmaya başlandı. İşte Yasak Elma yeni bölüm 131. bölüm...

Yasak Elma 131. bölüm tek parça izle

Yasak Elma'nın 131. bölümü yayınlandı. Yeni bölümünde birçok yeni olayla birlikte;

Çağatay ile Ender'in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan'a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya getirecektir.

Kimin kiminle düşman, kimin kiminle dost olduğunun belli olmadığı dizi Yaak Elma'nın bu bölümü de oldukça heyecanlıydı. İşte Yasak Elma dizisinin 131. bölüm linki... TIKLAYINIZ...

Biran Damla Yılmaz diziden ayrılıyor mu?

Bugüne kadar 131 bölüm izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia ikinci kez gündeme gelirken henüz resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle ilerleyen bölümlerde gerçek belli olacak.

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