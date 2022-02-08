DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çaykur Rizespor: Futbolcumuza silahlı saldırı yapıldı
Yasak Elma 130. bölüm izle | Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti
Panelsan halka arz tarihi ne zaman 2022?
Üç Kuruş 13. bölüm full tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm özeti
'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı!
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
Tunus'ta kriz derinleşti! Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetti
Minex Partner ile Bulut Madenciliği Nasıl Yapılır?
Almanya’dan ilk kez net çıkış: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa bedeli çok ağır olacaktır
ABD: Çin de bedel ödeyecek
'Cübbeli Ahmet’in suç duyurusunda bulunduğu Özkiraz hakkında yakalama kararı
Biden: NATO karşılık vermeye hazır
BM: Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü
Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak!
Işın Karaca sahnede kaza geçirdi

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 130. bölüm izle | Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti

Yasak Elma 130. bölüm izle | Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti

Yasak Elma 130. bölüm izle | İlk günden beri hem eleştirilen hem de en çok izlenen yapımlardan biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Çağatay'ın yeni tekliflere kapalı olduğunu belirttiği sahnelerde izleyiciler yorumlarda buluştu. İşte merak edilen dizinin son bölüm özeti ve Yasak Elma 130. bölüm linki...

1 Saat Önce
2022-02-08 02:22:51
Yasak Elma 130. bölüm izle | Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti

Yasak Elma 130. bölüm izle | İlk günden beri hem eleştirilen hem de en çok izlenen yapımlardan biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Çağatay'ın yeni tekliflere kapalı olduğunu belirttiği sahnelerde izleyiciler yorumlarda buluştu. İşte merak edilen dizinin son bölüm özeti ve Yasak Elma 130. bölüm linki...

Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti

Çağatay Ender'in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz. Herkes için kilit isim olan Sami'nin oğlu Ekin'e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır. Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına mani olamaz…

Yasak Elma 130. bölüm izle

Dizinin yayınlanan son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Yıldız'ın güçlü hallerini seven izleyiciler için senaristler yeni yorumlar bekliyor.

Yasak Elma 13. Bölümü İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

Yasak Elma'nın Doğan karakteri (Murat Aygen)

Kızına çok düşkün bir babadır ve onun hata yaptığını görmek onu kahreder. Ne var ki burada suçlu olarak daha çok Çağatay'ı gördüğünden, ondan intikam almak için kolları sıvayacak ve son derece akıllı hamlelerle onu bitirmek için çaba gösterecektir. Nettir, karşısındaki insanların da öyle olmalarını ister. Ona oyun oynanmasına ve yalan söylenmesine katlanamaz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş