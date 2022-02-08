Yasak Elma 130. bölüm izle | Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti

Yasak Elma 130. bölüm izle | İlk günden beri hem eleştirilen hem de en çok izlenen yapımlardan biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Çağatay'ın yeni tekliflere kapalı olduğunu belirttiği sahnelerde izleyiciler yorumlarda buluştu. İşte merak edilen dizinin son bölüm özeti ve Yasak Elma 130. bölüm linki...

Yasak Elma 130. bölüm izle | İlk günden beri hem eleştirilen hem de en çok izlenen yapımlardan biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Çağatay'ın yeni tekliflere kapalı olduğunu belirttiği sahnelerde izleyiciler yorumlarda buluştu. İşte merak edilen dizinin son bölüm özeti ve Yasak Elma 130. bölüm linki...

Yasak Elma yeni bölüm (130. bölüm) özeti

Yasak Elma 13. Bölümü İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

Yasak Elma'nın Doğan karakteri (Murat Aygen)

Kızına çok düşkün bir babadır ve onun hata yaptığını görmek onu kahreder. Ne var ki burada suçlu olarak daha çok Çağatay'ı gördüğünden, ondan intikam almak için kolları sıvayacak ve son derece akıllı hamlelerle onu bitirmek için çaba gösterecektir. Nettir, karşısındaki insanların da öyle olmalarını ister. Ona oyun oynanmasına ve yalan söylenmesine katlanamaz. .