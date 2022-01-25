Yasak Elma 128. bölüm (yeni bölüm) izle | Yasak Elma son bölüm tek parça full HD izle

Yasak Elma 128. bölüm (yeni bölüm) izle | Yasak Elma dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından dizideki olaylar merak konusu oldu. Peki ama Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler oldu? Yasak Elma 128. bölüm tek parça izle...

Yasak Elma 128. bölüm (yeni bölüm) izle | Yasak Elma dizisinin son bölümünün yayınlanmasının ardından dizideki olaylar merak konusu oldu. Peki ama Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler oldu? Yasak Elma 128. bölüm tek parça izle...

Yasak Elma 128. bölüm (yeni bölüm) izle

Yasak Elma son bölüm tek parça full HD izlemek isteyenler dizinin 128. bölümünü araştırıyor. Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

Yıldız'ın sürprizi herkesi şok etse de beklenen bir durumdur. Peki 128. bölümde daha neler oldu?

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