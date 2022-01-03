Yasak Elma 127. bölüm izle | Yasak Elma son bölüm ne zaman?

Yasak Elma son bölüm ne zaman? Yasak Elma dizisinin son bölümünü izlemek için ekranları başına geçenler 3 Ocak Pazartesi günü diziyi izleyemedi. Peki ama Yasak Elma neden yayınlanmadı ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Yasak Elma dizisinin son bölümü olan 127. bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Yasak Elma son bölüm ne zaman? Yasak Elma dizisinin son bölümünü izlemek için ekranları başına geçenler 3 Ocak Pazartesi günü diziyi izleyemedi. Peki ama Yasak Elma neden yayınlanmadı ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Yasak Elma dizisinin son bölümü olan 127. bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Yasak Elma son bölüm ne zaman?

Yasak Elma dizisi hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümü yayınlanmayan dizinin yılbaşı molası verdiği öğrenildi. Tatilin ardından dizi, sevenleriyle buluşacak.

Yasak Elma dizisnin yerine bu hafta Fox TV yayın akışında Osman Pazarlama filmi yer aldı. Dizinin bir sonraki bölümü olan 127. bölümün yayın tarihi olarak ise 17 Ocak Pazartesi günü seçildi. Dizi 2 haftalık yılbaşı tatilinden sonra ekranlardaki yerini alacak.

Yasak Elma 127. bölüm izle

Dizinin 127. bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde 127. bölümü izlemek için sayfamızdan detaylı bilgi edinebilir ve linke ulaşabilirsiniz.

Yayın Akışı

20:00 - Osman Pazarlama

22.30 - MASKE KİMSİN SEN?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.