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Yasak Elma 126. bölüm tek parça | Yasak Elma son bölüm kesintisiz HD izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 126. bölüm tek parça | Yasak Elma son bölüm kesintisiz HD izle

Yasak Elma 126. bölüm tek parça | Yasak Elma son bölüm kesintisiz HD izle

Yasak Elma'nın 126. bölümü yayınlandı. Kesitler halinde değil de bütün bir bölümü izlemek isteyenler 'Yasak Elma tek parça son bölüm' araştırmalarını yapıyor. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Yasak Elma dizisinin detayları...

35 Dakika Önce
2021-12-28 00:19:24
Yasak Elma 126. bölüm tek parça | Yasak Elma son bölüm kesintisiz HD izle

Yasak Elma'nın 126. bölümü yayınlandı. Kesitler halinde değil de bütün bir bölümü izlemek isteyenler "Yasak Elma tek parça son bölüm" araştırmalarını yapıyor. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Yasak Elma dizisinin detayları... Türk Telekom

Yasak Elma 126. bölüm tek parça

umru, Yıldız'ı inandırmak için Ömer'le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay'la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar. Kumru'nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

Yasak Elma yeni bölümüyle 27 Aralık Pazartesi günü televizyonda ekranlara geldi. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için tek tıkla bütün bölüm aşağıdaki linkte saklı...

Yasak Elma 126. Bölüm İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

Yasak Elma son bölüm

Senaristlere yorumlardan seslenen izleyiciler, Yıldız'ın daha güçlü olması ve Kumru'dan intikam alması gerektiğini söylüyor. Peki ama son bölümde Yıldız kendini gösterebildi mi? Ender ne işler karıştırıyor? Ömer ve Kumru'nun aşkı bir oyun mu çıkacak? Soruların yanıtları için Yasak Elma'nın son bölümünü izleyiniz!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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