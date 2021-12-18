DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Dönmez: Çiftçi artık kenti elektriğini üretebilecek
Yasak Elma 125. bölüm fragmanı izle | Ömer ve Kumru evlenecek mi?
Bakan Pakdemirli açıkladı: Bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Huzursuz bacak sendromu nedir?
Bakan Karaismailoğlu, yarın uzaya fırlatılacak Türksat 5B'nin önemini anlattı
Sivasspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili karar
Van'da ilk kez Perslere ait mezar bulundu
Rüyada silah görmek ne demek?
BM'de Filistinlileri sevindiren karar
Yunan ve Bulgarlar, Edirne'den günlük ihtiyaçların ardından ev almaya başladılar
Bebeğini darbederek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu
Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem sürüyor
Maduro'dan itiraf: CIA çalışanını kabul ettim

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 125. bölüm fragmanı izle | Ömer ve Kumru evlenecek mi?

Yasak Elma 125. bölüm fragmanı izle | Ömer ve Kumru evlenecek mi?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan dizinin fragmanı bugün yayınlandı. Peki ama yeni bölümde neler oluyor? Yasak elma 125. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar...

19 Dakika Önce
2021-12-18 16:52:40
Yasak Elma 125. bölüm fragmanı izle | Ömer ve Kumru evlenecek mi?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan dizinin fragmanı bugün yayınlandı. Peki ama yeni bölümde neler oluyor? Yasak elma 125. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar...

İlk bölümünden bu yana birçok kişiyi ekranlara kitleyen dizinin yeni fragmanı heyecan vericiydi!

Yasak Elma 125. Bölüm Fragmanı İzle

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümün fragmanında Ömer ve Kumru'nun yakınlaşması dikkat çekti. 125. bölüm fragmı için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak linke ulaşabilirsiniz.

Yasak Elma 125. Bölüm Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız...

Dizinin ilk yayınlandığı tarihte verien konusu;

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş