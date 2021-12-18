Yasak Elma 125. bölüm fragmanı izle | Ömer ve Kumru evlenecek mi?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan dizinin fragmanı bugün yayınlandı. Peki ama yeni bölümde neler oluyor? Yasak elma 125. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar...

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan dizinin fragmanı bugün yayınlandı. Peki ama yeni bölümde neler oluyor? Yasak elma 125. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar...

İlk bölümünden bu yana birçok kişiyi ekranlara kitleyen dizinin yeni fragmanı heyecan vericiydi!

Yasak Elma 125. Bölüm Fragmanı İzle

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümün fragmanında Ömer ve Kumru'nun yakınlaşması dikkat çekti. 125. bölüm fragmı için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak linke ulaşabilirsiniz.

Dizinin ilk yayınlandığı tarihte verien konusu;

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.