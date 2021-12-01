Yargı'nın kadrosuna iki isim daha katıldı

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oldu. Komiser Eren'in eski sevgilisi ve kızının ortaya çıkmasıyla Pınar Töre ve Merve Ateş diziye katıldı. Ekibe, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk de dahil olmuştu.