Yargı'nın kadrosuna iki isim daha katıldı
Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oldu. Komiser Eren'in eski sevgilisi ve kızının ortaya çıkmasıyla Pınar Töre ve Merve Ateş diziye katıldı. Ekibe, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk de dahil olmuştu.
2021-12-01 14:00:09
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her pazar akşamı izleyicileriyle ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Son olarak Yargı'nın oyuncu kadrosuna Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk'ün ardından iki yeni isim daha katıldı.
ROL ALMAYA BAŞLADILAR
Dizide komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem karakterini Pınar Töre, Özlem'in kızı Tuğçe rolünü ise Merve Ateş canlandırmaya başladı.
EREN'İN HAYATI DEĞİŞİYOR
Yargı'nın son bölümünde eski sevgilisi Özlem'in kızının hırsızlık suçuyla büroya geldiğini öğrenen Eren, yardım etme kararı aldı. Masasında "O senin kızın" yazılı bir not bulan Eren, Tuğçe'den DNA örneği alarak babalık testi yaptırmaya karar verdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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