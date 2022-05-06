Yargı bu hafta var mı? 8 Mayıs Kanal D yayın akışı | Yargı 32. bölüm izle, yeni bölüm Kanal D

Yargı bu hafta var mı? Bayram haftasında dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Yargı dizisinin de yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 8 Mayıs Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 32. bölüm izle...