Yargı 25. bölüm full izle Kanal D | Yargı yeni bölüm tek parça izle | Yargı Eren komiseri yaralayan kimdi?

Yargı 25. bölüm full izle Kanal D | Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Milyonlarca kişinin izlediği Yargı'da son bölümde neler oldu? Yargı 25. bölüm tek parça ful HD izle ve özeti...

Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Milyonlarca kişinin izlediği Yargı'da son bölümde neler oldu? Yargı 25. bölüm tek parça ful HD izle ve özeti...

Yargı 25. bölüm full izle Kanal D

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümü olan 25. bölümünü izlemek için içn linke tıklayınız. YARGI 25. BÖLÜM LİNKİ...

Yargı 25. bölüm özeti

Ilgaz, Engin'in Ceylin'e gönderdiği mesajı çözmüş ve ona söylemiştir. Babasının gemiden iniş tarihinin gelip çatmış olması, Ceylin'i kuşku götürmez bir şekilde bu mesajı inkar etmeye iter. Gerçeğin peşinde olan Ilgaz ise çoktan Zafer'le ilgili araştırmalara başlamıştır.

Şimdiye kadar biriktirdiği sırları çıkış bileti olarak elinde tutan Serdar için artık bazılarını koz olarak kullanma zamanı gelmiştir. Bu bilginin Yekta Tilmen cephesinde karşı tarafı vuracak olan bir silaha dönüşmesi ise an meselesidir.

Birlikte bakmak için görevlendirildikleri dosya, bakış açıları çok farklı olan Pars ve Derya'yı aynı yolda buluşturmayı başarabilecek midir?

Defalarca badireli yollar aşan Ilgaz ve Ceylin'i, yine çetin bir sınav beklemektedir. Bu durum ikisinin geleceği adına alınması gereken en keskin virajdır ve öngörülemeyecek zorluktaki günler onları beklemektedir. .