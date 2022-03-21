DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konutta KDV düşse de fiyat düşmeyecek çünkü…
Süper Lig 30. hafta puan durumu | 2021-22 Süper Toto Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov’un askerleri kaçtı!
'Elveda Lenin'in yıldızı Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk etti
Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama
Sezai Temelli: Nefes alan her Kürt, ulusal birlik için çaba göstermeli
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana montaj işlemi başladı
Down Sendromu günü nedir? Down Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin duruşma başladı
Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?
Avrupa ve Rusya onları konuşuyor
Haftanın en önemli kripto haberleri
Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?
Son dakika! Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü
Çin'in borç krizindeki gayrimenkul devine darbe

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yargı 25. bölüm full izle Kanal D | Yargı yeni bölüm tek parça izle | Yargı Eren komiseri yaralayan kimdi?

Yargı 25. bölüm full izle Kanal D | Yargı yeni bölüm tek parça izle | Yargı Eren komiseri yaralayan kimdi?

Yargı 25. bölüm full izle Kanal D | Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Milyonlarca kişinin izlediği Yargı'da son bölümde neler oldu? Yargı 25. bölüm tek parça ful HD izle ve özeti...

3 Saat Önce
2022-03-21 10:15:38
Yargı 25. bölüm full izle Kanal D | Yargı yeni bölüm tek parça izle | Yargı Eren komiseri yaralayan kimdi?

Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Milyonlarca kişinin izlediği Yargı'da son bölümde neler oldu? Yargı 25. bölüm tek parça ful HD izle ve özeti...

Yargı 25. bölüm full izle Kanal D

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümü olan 25. bölümünü izlemek için içn linke tıklayınız. YARGI 25. BÖLÜM LİNKİ...

Yargı 25. bölüm özeti

Ilgaz, Engin'in Ceylin'e gönderdiği mesajı çözmüş ve ona söylemiştir. Babasının gemiden iniş tarihinin gelip çatmış olması, Ceylin'i kuşku götürmez bir şekilde bu mesajı inkar etmeye iter. Gerçeğin peşinde olan Ilgaz ise çoktan Zafer'le ilgili araştırmalara başlamıştır.

Şimdiye kadar biriktirdiği sırları çıkış bileti olarak elinde tutan Serdar için artık bazılarını koz olarak kullanma zamanı gelmiştir. Bu bilginin Yekta Tilmen cephesinde karşı tarafı vuracak olan bir silaha dönüşmesi ise an meselesidir.

Birlikte bakmak için görevlendirildikleri dosya, bakış açıları çok farklı olan Pars ve Derya'yı aynı yolda buluşturmayı başarabilecek midir?

Defalarca badireli yollar aşan Ilgaz ve Ceylin'i, yine çetin bir sınav beklemektedir. Bu durum ikisinin geleceği adına alınması gereken en keskin virajdır ve öngörülemeyecek zorluktaki günler onları beklemektedir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş