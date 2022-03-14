Yargı 24. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı yeni bölüm izle | Yargı'nın 24. bölümünde neler oldu?

Yargı 24. bölüm tek parça izle | Kanal D'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. İzleyicisiyle buluşan Yargı son bölümde nefes kesti. Peki ama Yargı 24. bölümde neler oldu? İşte Yargı yeni bölüm full HD izle...

Kanal D'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. İzleyicisiyle buluşan Yargı son bölümde nefes kesti. Peki ama Yargı 24. bölümde neler oldu? İşte Yargı yeni bölüm full HD izle...

Yargı 24. bölüm tek parça izle

Yargı dizisi 24. Bölümde gençler, bagajda bulunan ceset yüzünden gözaltına alınıyor. Dizinin tamamını izlemek için linke tıklayınız. YARGI 24. BÖLÜM LİNKİ...

Yargı'nın yayınlanan 24. Bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın arasında, Engin'in video mesajı üzerinden büyük tartışma yaşanıyor!

Ceylin ile Ilgaz'ın ilişkilerini büyük bir açmaz beklemektedir. Şimdiye kadar birbirini kusursuz bir şekilde bütünleyen ikili için, bu sefer sahip oldukları farklılıklar büyük bir krize yol açacak gibidir. Hem de tam beklemedikleri, yepyeni bir dava içerisine sürüklenmişken…

Engin'in videosu, şimdiye kadar herkesin düşündüğü teorileri alt üst etmiş ve pek çok bilineni değiştirmiştir. Bir yandan da başlarına sürekli bela açmayı başaran Çınar ve Serdar bu kez geri dönüşsüz bir çıkmazın içindedirler. Bu çıkmazın altında kalan gençlerin sorgulanma ve gerçeğin ortaya çıkma savaşı herkese sıçrayacak gibidir.

Şu ana kadar hep kendi inandıkları adalet yolunda yürüyen Ilgaz ile Ceylin'i, artık birbirlerine yürüdükleri yolda aşkları için geçmeleri gereken sınavlar beklemektedir.

Yargı dizisinin Ceylin'i yeni sevgilisi kim?

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz geçtiğimi aylarda, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı'dan ayrılmıştı.

Rol arkadaşı Kaan Urgancı Urgancıoğlu ile isimleri yazılsa da Pınar Deniz'in adı avukat Nail Gönenli ile anıldı. Fakat bu duyum konusunda iki isimdende henüz açıklama gelmedi. .