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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yargı 23. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde (23.bölüm) neler oldu? Kanal D Yargı izle

Yargı 23. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde (23.bölüm) neler oldu? Kanal D Yargı izle

Yargı 23. bölüm tek parça izle | Yargı dizisinin son bölümü sevenleriyle pazar günü buluştu. Son bölümde Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor. Peki ama Yargı'da daha neler oluyor? Yargı yeni bölüm linki nereden ulaşılır? Yargı 23. bölüm full HD izle...

2 Saat Önce
2022-03-07 21:09:59
Yargı 23. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde (23.bölüm) neler oldu? Kanal D Yargı izle

Yargı dizisinin son bölümü sevenleriyle pazar günü buluştu. Son bölümde Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor. Peki ama Yargı'da daha neler oluyor? Yargı yeni bölüm linki nereden ulaşılır? Yargı 23. bölüm full HD izle...

Yargı 23. bölüm tek parça izle

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Yargı'nın son bölümü heyecan vericiydi. Milyonlarca izleyeni olan dizi, birçok platformda tek parça olarak yayınlandı. Yargı dizisinin son bölümünü tek parça full HD izlemek için linke tıklayın. Yargı 23. Bölüm Linki...

Yargı son bölümde (23.bölüm) neler oldu?

Henüz duruşmanın gerginliğini yeni atlatmış Ceylin için Engin'den gelen video şok etkisi yaratmıştır. Yargılanma sürecini belki de kökünden değiştirecek yeni bilgiler ve sürpriz gelişmeler ışığında Ilgaz, Ceylin'i savunmaya ilk günkü inancıyla devam edebilecek midir?

Açtığı savaş sonucunda mağlup durumuna düşen Yekta Tilmen daha önce hayatında hiç karşılaşmadığı bir durumla mücadele eder. Ancak daha iyi günlerin gelmesine olan inancıyla savaşını hız kesmeden devam ettiren Yekta'yı hiç ummadığı bir gelişme beklemektedir.

Uzun süredir Engin'in davasıyla uğraşan Pars'ı adliyede yepyeni bir vaka beklemektedir. Herkesi derinden etkileyecek bu vaka üzerinden özellikle Derya'yla ikisi için beklenmedik gelişmeler yaşanacaktır.

Şimdiye kadar her girdikleri zor durumdan birlikte çıkmayı başaran Ilgaz ve Ceylin ikilisini zor günler beklemektedir. Bu iki farklı ruh bir yandan her koşulda birlikte kalmayı sağlamaya çalışırlarken, birdenbire kendilerini zorlu bir dönüm noktasında bulacaklardır.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisiyle barıştı mı?

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, geçtiğimiz ay sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılmıştı. Çift için "barıştılar" haberleri çıksa da henüz iki taraftan da açıklama gelmedi.

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