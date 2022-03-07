Yargı 23. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde (23.bölüm) neler oldu? Kanal D Yargı izle

Henüz duruşmanın gerginliğini yeni atlatmış Ceylin için Engin'den gelen video şok etkisi yaratmıştır. Yargılanma sürecini belki de kökünden değiştirecek yeni bilgiler ve sürpriz gelişmeler ışığında Ilgaz, Ceylin'i savunmaya ilk günkü inancıyla devam edebilecek midir?

Açtığı savaş sonucunda mağlup durumuna düşen Yekta Tilmen daha önce hayatında hiç karşılaşmadığı bir durumla mücadele eder. Ancak daha iyi günlerin gelmesine olan inancıyla savaşını hız kesmeden devam ettiren Yekta'yı hiç ummadığı bir gelişme beklemektedir.

Uzun süredir Engin'in davasıyla uğraşan Pars'ı adliyede yepyeni bir vaka beklemektedir. Herkesi derinden etkileyecek bu vaka üzerinden özellikle Derya'yla ikisi için beklenmedik gelişmeler yaşanacaktır.

Şimdiye kadar her girdikleri zor durumdan birlikte çıkmayı başaran Ilgaz ve Ceylin ikilisini zor günler beklemektedir. Bu iki farklı ruh bir yandan her koşulda birlikte kalmayı sağlamaya çalışırlarken, birdenbire kendilerini zorlu bir dönüm noktasında bulacaklardır.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisiyle barıştı mı?

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, geçtiğimiz ay sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılmıştı. Çift için "barıştılar" haberleri çıksa da henüz iki taraftan da açıklama gelmedi.