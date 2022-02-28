Yargı 22. bölüm tek parça full izle | Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu?

Yargı 22. bölüm tek parça izle | Yargı dizisinin son bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicinin severek izlediği dizinin yeni bölümünde Ceylin, Engin Tilmen cinayet davasında hakim karşısına çıkıyor! Peki ama Yargı dizisinin 22. bölümünde neler oluyor? Yargı son bölüm linki ve Yargı 22. bölüm full HD izle...

Yargı dizisinin son bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicinin severek izlediği dizinin yeni bölümünde Ceylin, Engin Tilmen cinayet davasında hakim karşısına çıkıyor! Peki ama Yargı dizisinin 22. bölümünde neler oluyor? Yargı son bölüm linki ve Yargı 22. bölüm full HD izle...

Yargı 22. bölüm tek parça izle

Yargı'nın son bölümünde Ceylin, Engin Tilmen cinayet davasında hakim karşısına çıkıyor!

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin'in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıyadır. Her adımlarında onlardan daha önce oralarda olan amansız bir düşmanları vardır artık…

Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin'in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars bu noktada ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılacak, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlanacaktır.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir.

Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek, mahkeme sonrası verilecek karar ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olacaktır.

Yargı dizisinin son bölümü olan 22. bölümünü izlemek için linke tıklayın. YARGI 22. BÖLÜM LİNKİ...

Yargı Ceyin'in gerçek hayattaki sevgilisi kim?

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, gerçek hayatta, kendi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birlikteydi. 7 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran oyuncuların barışıp barışmadığı henüz belli değil. .