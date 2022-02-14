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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yargı 20. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde neler oldu? Yargı yeni bölüm

Yargı 20. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde neler oldu? Yargı yeni bölüm

Yargı 20. bölüm tek parça izle | Yargı dizisinin son bölümünde olanlar izleyiciyi bir hayli üzdü. Oldukça heyecanlı ilerleyen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki ama Ceylin ve Fırat arasına neler oldu? Yargı yeni bölüm nereden izlenir? İşte merak edilen Yargı son bölüm...

1 Saat Önce
2022-02-14 10:02:11
Yargı 20. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde neler oldu? Yargı yeni bölüm

Yargı 20. bölüm tek parça izle | Yargı dizisinin son bölümünde olanlar izleyiciyi bir hayli üzdü. Oldukça heyecanlı ilerleyen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki ama Ceylin ve Fırat arasına neler oldu? Yargı yeni bölüm nereden izlenir? İşte merak edilen Yargı son bölüm...

Yargı son bölümde neler oldu?

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin'in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken…

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekün bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

Ceylin'i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz'ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu “adalet savaşı”nda birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin'i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.

Yargı 20. bölüm tek parça izle

Yargı dizisinin son bölümü yayınlandı. Dizinin 20. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... .

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