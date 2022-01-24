Yargı 17. bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça HD izle

Yargı'nın 23 Ocak Pazar günü yayınlanan 17. Bölümde Ceylin'in verdiği ifade sonrasında önemli delillere ulaşılıyor!

Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta'nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar'la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

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