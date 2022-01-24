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Yargı 17. bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça HD izle
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Yargı 17. bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça HD izle

Yargı 17. bölüm full izle | Yargı dizisinin son bölümü yayınlandı. Ilgaz'ın yönlendirmesi sonucu Engin'in ölüm günü Ceylin'in bir şeyleri anımsamasına sebep olur. Yargı yeni bölümde neler oldu? Yargı 17. bölüm nereden izlenir? Yargı son bölüm tek parça izle...

1 Saat Önce
2022-01-24 13:29:22
Yargı 17. bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça HD izle

Yargı 17. bölüm full izle | Yargı dizisinin son bölümü yayınlandı. Ilgaz'ın yönlendirmesi sonucu Engin'in ölüm günü Ceylin'in bir şeyleri anımsamasına sebep olur. Yargı yeni bölümde neler oldu? Yargı 17. bölüm nereden izlenir? Yargı son bölüm tek parça izle...

Yargı 17. bölüm full izle

Yargı'nın 23 Ocak Pazar günü yayınlanan 17. Bölümde Ceylin'in verdiği ifade sonrasında önemli delillere ulaşılıyor!

Ilgaz'ın yönlendirmeleriyle, Engin'in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin'in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta'nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan'ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta'ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar'la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

Yargı 17. Bölüm Tek Parça İzlemek İçin Tıklayınız...

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