Yargı 16. bölüm izle | Yargı dizisi son bölüm tek parça izle

Yargı 16. bölüm izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Binlerce seveni olan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yılbaşı tatiline giren dizinin 16. bölümü, diziseverleri ekran başına topladı. Peki ama Yargı son bölümde neler oldu? Yargı 16. bölüm tek parça nereden izlenir? Yargı 16. bölüm kesintisiz HD izle...

Yargı 16. bölüm izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Binlerce seveni olan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yılbaşı tatiline giren dizinin 16. bölümü, diziseverleri ekran başına topladı. Peki ama Yargı son bölümde neler oldu? Yargı 16. bölüm tek parça nereden izlenir? Yargı 16. bölüm kesintisiz HD izle...

Yargı 16. bölüm izle

Ilgaz, Ceylin'i içeriden kurtarmak için mesleğinden istifa ediyor ve bu istifa meyvelerini veriyor!

Yargı'nın 16 Ocak Pazar günü yayınlanan 16. Bölümde Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanmasını sağlayan delile ulaşıyor!

Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklenmedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır. Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz'ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin, nasıl bir tutum takınacaktır?

Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin'i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.

Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken…

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.