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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yargı 15. bölüm neden yok? Yargı final mi oldu? Yargı dizisi bitti mi?

Yargı 15. bölüm neden yok? Yargı final mi oldu? Yargı dizisi bitti mi?

Yargı 15. bölüm neden yok? Yargı final mi oldu? Yargı dizisi bitti mi? Her pazar günü ekranlara gelen Yargı dizisi son bölümünde merak uyandırıcı sahnelere ev sahipliği yaptı. Peki ama pazar günleri yayınlanan dizi bu hafta neden yok? Yargı 15. bölüm final mi oldu? İşte merak edilen detaylar...

19 Dakika Önce
2021-12-27 21:31:51
Yargı 15. bölüm neden yok? Yargı final mi oldu? Yargı dizisi bitti mi?

Yargı 15. bölüm neden yok? Yargı final mi oldu? Yargı dizisi bitti mi? Her pazar günü ekranlara gelen Yargı dizisi son bölümünde merak uyandırıcı sahnelere ev sahipliği yaptı. Peki ama pazar günleri yayınlanan dizi bu hafta neden yok? Yargı 15. bölüm final mi oldu? İşte merak edilen detaylar... Türk Telekom

Yargı 15. bölüm neden yok?

Yargı'nın son bölümü yayınlandıktan bir süre sonra 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Resmi youtube kanalında yayınlanan fragmanın başlığında "9 Ocak Pazar Yayında" başlığı kullanıldı.

Yargı dizisi bitti mi?

Dizinin sosyal medya hesaplarından "Sevgili izleyicilerimiz, Her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek." şeklinde bir açıklama yapıldı.

Yargı final mi oldu?

Yargı dizisinin final olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. 9 Ocak günü yeni bölümü yayınlanması beklenen dizinin devam ettiği belirtildi.

Yargı 15. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ...

Yargı dizisinin Ceylin'i koronavirüse mi yakalandı?

Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu, evde karantinaya girdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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