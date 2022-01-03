Yargı 15. bölüm ne zaman? Yargı 15. bölüm tek parça izle!

Yargı 15. bölüm ne zaman? Yargı 15. bölüm tek parça izlemek isteyen dizi takipçileri son bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yılbaşından sonra birçok dizi, yayınlarına ara verdi. Fakat Yargı dizisinin ara vermesinin sebebi başka! Peki ama Yargı son bölüm neden yayınlanmadı bitti mi? Yargı ne zaman yayınlanacak hangi tarihte? Yargı dizisinin günü mü değişti? İşte merak edilen detaylar...

Yargı 15. bölüm ne zaman? Yargı 15. bölüm tek parça izlemek isteyen dizi takipçileri son bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yılbaşından sonra birçok dizi, yayınlarına ara verdi. Fakat Yargı dizisinin ara vermesinin sebebi başka! Peki ama Yargı son bölüm neden yayınlanmadı bitti mi? Yargı ne zaman yayınlanacak hangi tarihte? Yargı dizisinin günü mü değişti? İşte merak edilen detaylar...

Yargı 15. bölüm ne zaman?

Ay Yapım'ın yapımını, Kerem Çatay'ın Yapımcılığını üstlendiği Yargı dizisinin senarist koltuğunda Sema Ergenekon oturuyor. Müzikleri ise sevilen sanatçı Toygar Işıklı'ya ait. 2 yönetmeni olan dizinin ilk yönetmeni Ali Bilgin, 2. yönetmeni ise Beste Sultan Kasapoğulları.

Yargı dizisinin 15. bölümü, dizi ekibinin de sosyal medyada açıkladığı gibi 9 Ocak Pazar günü yayınlanacak. Bir hafta sonra yayın hayatına devam edecek olan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 15. bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız...

Yargı 15. bölüm tek parça izle!

Yargı dizisinin 15. bölümü henüz yayınlanmadı. Koronavirüse yakalanan başrol oyuncusu Pınar Deniz için 3 haftalık ara veren dizi sevenleriyle en kısa sürede tekrar buluşacak.

Dizinin yayınlanmasının ardından "Yargı son bölüm izle"mek için haber sitemizden detayları takip edebilirsiniz.

Yargı dizisinin günü mü değişti?

Yargı dizisinin günü değişmedi fakat, başrol oyuncusu Pınar Deniz'in koronavirüse yakalanmasının ardından dizi 3haftalık bir ara verdi. 9 Aralık Pazaar günü kaldığı yerden devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.