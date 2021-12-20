Yargı 14. bölüm tek parça full HD izle | Yargı Ceylin tutuklanıyor 14 bölüm tam video

Yargı dizisinin 14. bölümü tek parça halinde yayınlandı. bütün bölüm büyük bir heyecanla süren dizinin son sahnesinde de izleyicilerin aklında birçok soru oluştu. Peki Yargı 14. bölüm nereden izlenir? Yargı son bölüm full hd izleme linki. Yargı 14. bölüm tek parça izle...

Yargı dizisinin 14. bölümü tek parça halinde yayınlandı. bütün bölüm büyük bir heyecanla süren dizinin son sahnesinde de izleyicilerin aklında birçok soru oluştu. Peki Yargı 14. bölüm nereden izlenir? Yargı son bölüm full hd izleme linki. Yargı 14. bölüm tek parça izle...

Yargı 14. bölüm tek parça full HD izle

Yargı'nın 19 Aralık Pazar günü yayınlanan 14. Bölümde Engin'i öldürmekten gözaltına alınan Ceylin'in, tutuklu yargılanmasına karar veriliyor!

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

Yargı dizisi oyuncuları

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.