Yargı 14. bölüm fragmanı izle | Yargı dizisi yeni fragman yayınlandı mı?

İlk bölümünden bu yana ekranları başına kitlenen seyirciler Yargı dizisinin yeni fragmanını merak ediyor. Son bölümünde kritik bir noktada biten dizinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölümü ne zaman? İşte yargı dizisi detayları...

İlk bölümünden bu yana ekranları başına kitlenen seyirciler Yargı dizisinin yeni fragmanını merak ediyor. Son bölümünde kritik bir noktada biten dizinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölümü ne zaman? İşte yargı dizisi detayları...

Yargı dizisi konusu

Bir cinayet vakası ile yolları kesişen Savcı Ilgaz(Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) hikayesini anlatıyor. İdealist bir savcı olan Ilgaz ile kural tanımayan gözüpek avukat Ceylin, zıt karakterlerin çekimini çekişmeli ilişkisini ele alıyor.

Yargı 14. bölüm fragmanı izle

Yargı dizisinin 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Yargı Dizisi Oyuncuları

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan, Beren Nur Karadiş

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