DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli mühendis, temizlik görevlisi, büro personeli alımı ilanı
Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag güçlü mü? Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?
Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı
81 ilden 77'sinin ihracatı arttı
2022 DGS ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı tarihi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
AB’den Wagner'e yaptırım
Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alımı
Her 10 kişiden 8’i kadına nafaka verilmesinden yana
Şaşırtan keşif: Bu galakside karanlık madde yok
Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?
Şampiyonlar Ligi kurası iptal mi edildi? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?
Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura çekimi tekrarlanacak

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yargı 14. bölüm fragmanı izle | Yargı dizisi yeni fragman yayınlandı mı?

Yargı 14. bölüm fragmanı izle | Yargı dizisi yeni fragman yayınlandı mı?

İlk bölümünden bu yana ekranları başına kitlenen seyirciler Yargı dizisinin yeni fragmanını merak ediyor. Son bölümünde kritik bir noktada biten dizinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölümü ne zaman? İşte yargı dizisi detayları...

1 Saat Önce
2021-12-13 15:39:02
Yargı 14. bölüm fragmanı izle | Yargı dizisi yeni fragman yayınlandı mı?

İlk bölümünden bu yana ekranları başına kitlenen seyirciler Yargı dizisinin yeni fragmanını merak ediyor. Son bölümünde kritik bir noktada biten dizinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölümü ne zaman? İşte yargı dizisi detayları...

Yargı dizisi konusu

Bir cinayet vakası ile yolları kesişen Savcı Ilgaz(Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) hikayesini anlatıyor. İdealist bir savcı olan Ilgaz ile kural tanımayan gözüpek avukat Ceylin, zıt karakterlerin çekimini çekişmeli ilişkisini ele alıyor.

Yargı 14. bölüm fragmanı izle

Yargı dizisinin 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Yargı Dizisi Oyuncuları

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan, Beren Nur Karadiş

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş