Yalnız Kurt dizisindeki Hilmi Kopanlı gerçekte o isim mi?

ATV'de ekranlara cuma günleri gelen Yalnız Kurt dizisinde yer alan Hilmi Kopanlı karakteriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Şu ana kadar 4 bölümü ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi, iyi reyting oranlarına ulaşıyor.

Dizi bilindiği üzere FETÖ'cülerin planlarını anlatıyor. Bazı isimler dikkat çekiyor. Bu isimlerin gerçekte hangi FETÖ'cüyü anlattığı haliyle araştırılıyor.

Yalnız Kurt'ta yer alan Hilmi Kopanlı'nın geçmişten bugüne Fettah Dahhak için çalıştığı vurgulandı.

Nizam, Mira'ya geçmişten bahsederken "Hilmi Abi" ifadesini kullandı. Hilmi Kopanlı'nın Fettah Dahhak'a bağlılık seviyesini belirtti.

Geçmişe atıfla verilen sahnedeyse Hilmi Kopanlı'nın Nizam'la olan konuşmasına dahil olan Yavuz'un kardeşi Halit göründü.

Dahhak'ın adamı olarak ağabeyini ve arkadaşlarını arkadan vuran Halit'in örgüt içindeki konumu meydana çıktı.

Hilmi Kopanlı'nın gerçekte kim olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Fakat gazeteci Mustafa Albayrak'tan çarpıcı bir iddia geldi. Mustafa Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilmi Kopanlı Kozanlı Ömer ile Adil Öksüz ün karışımı olmuş. Osman Sınav yine portreleri bilerek karıştırıyor ki kimse üstüne alınmasın" ifadelerini kullandı. .