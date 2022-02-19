Yalnız Kurt dizisinde 12 Eylül 1980'den 15 Temmuz’a FETÖ ve ‘Işık evleri’

Osman Sınav’ın yapımcılığını, Çağatay Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Kurt dizisinde bu akşam, FETÖ’nün 15 Temmuz darbesinden geçmişe, 12 Eylül 1980 darbe dönemindeki örgüt faaliyetlerine temas edilirken ilginç diyaloglara yer verildi

Atv'de her Cuma yayımlanan Yalnız Kurt dizisinin bu akşamki bölümünde (4. Bölüm) 1980 darbesine dikkat çekilirken FETÖ lideri Gülen'in (Fettah Dahhak) “ışık evi” sohbetine yer verildi.

İzmir'de, 1980 yılında öğrenci evi görünümünde bir mekanda yapılan sohbette, genç yaştaki öğrencilere vaaz veren Fettah Dahhak (Fetullah Gülen) en yakın gördüğü kişilerden biri olan Hilmi Kopanlı'nın ileride (15 Temmuz 2016) çok önemli bir görev alacağını söylüyor.

12 Eylül 1980 darbesi: "Huruç harekatı başladı"

Benim iktidar peşin de olduğumu sananlar var. Böyle düşünenler, ehl-i dünya ahmaklardır. Ben o kadar küçük şeylerle uğraşır mıyım? İktidar dediğin nedir ki? Daha 20 yaşında onu devireceğimi yerine başkasını koyacağımı planlamış insanım ben. Evet, sizlerin yaşındaydım beni yolumdan alıkoymak isteyen gafillerin laflarını nazarı dikkate almadım. Bildiğim hak yolda yürüdüm. Sizler de öyle yapacaksınız. Ama Allah'ın inayeti tecelli etti.

Dikkatle dinleyiniz. Huruç harekâtı başladı. Bu yılın sonbaharında 1980 yılı bitmeden Türkiye yeni bir yola girecek, inşallah. Bütün ülkede yurt binalarının açılması, talebelerin o yurtlarda eğitilmesi, kitap ve dergilerin basılması, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bizim istikametimize faaliyet göstermesi zaruridir. Yurt dışında her yerde kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar.

Harekat olgunlaşıp o gün geldiğinde bu arkadaşlar el üstünde tutulacaklar. Her yerde bizim tebliğcimiz, üniversitelerdeki hocalarım olacaklar. Askeriyedeki ve mülkiyedeki arkadaşlarımız bizim garantimizdir. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitmek geleceğimiz açısından önemli hususlardır.

Sen Hilmi Kopanlı, (Mürted) çok çalışıp kurmay olacaksın. Günü geldiğinde biz seni bulacağız. Sen de o gün geldiğinde belki de yalnızca on dakika görevini layıkıyla yerine getirip kırk yıl boyunca sana verilen emeklerin karşılığını ödeyeceksin…” .