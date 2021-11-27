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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizi, Osman Sınav imzası ile Atv'de ekrana gelecek.

48 Dakika Önce
2021-11-27 00:03:41
Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yayınlanan tanıtımda yakında Atv'de ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi isimler yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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