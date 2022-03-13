Yalnız Kurt 7. bölüm tek parça izle | ATV Yalnız Kurt yeni bölüm ful izle

Yalnız Kurt 7. bölüm tek parça izle | ATV'nin gözde dizilerinden Yalnız Kurt'un yeni bölümü yayınlandı. Son bölümüyle oldukça heyecan verici sahnelere tanık olduğumuz dizide neler oldu? Her hafta merakla takip edilen Yalnız Kurt'un bölüm linki, nereden izlenir? Yalnız Kurt 7. bölüm ful HD linki ve özeti....

ATV'nin gözde dizilerinden Yalnız Kurt'un yeni bölümü yayınlandı. Son bölümüyle oldukça heyecan verici sahnelere tanık olduğumuz dizide neler oldu? Her hafta merakla takip edilen Yalnız Kurt'un bölüm linki, nereden izlenir? Yalnız Kurt 7. bölüm ful HD linki ve özeti....

Yalnız Kurt 7. bölüm tek parça izle

ATV'nin en sevilen dizilerinden Yalnız Kurt'un son bölümünü kesintisiz HD izlemek için linke tıklayın. YALNIZ KURT 7. BÖLÜM LİNKİ...

Yalnız Kurt 7. bölüm özeti

Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır.

Mira da, uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir.

Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir. Hapishanedeki görevin Altay'a verilmiş olması Nizam'ı rahatsız etmiştir. Sare de ortadan kaybolan Altay için endişelidir. Açık açık dile getiremese de her fırsatta Altay'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır.

Altay'ın Mira ile gitmiş olduğunu öğrenen Doğan durumdan işkillenir. Altay'ın ortadan kaybolması nedeniyle, Davut da endişelidir. Yalnız Kurt'a güvense de, atacağı yanlış bir adımın hayatına mal olacağını bilmektedir.

Sare bir yandan Altay için kaygılanırken başında daha büyük bir bela vardır, Ela'nın babası, Esra'nın eski kocası Levent! En sonunda Levent'ten kurtulmak için Viking'e giden Sare'ye Viking yardımcı olabilecek mi? Viking'in hamlesi soruna çözüm olmayınca, Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?

Doğan ise Rus ve Fransızların dahil olduğu pazarlıktan payını almanın peşindedir. Altay'ın fabrikaya yerleştirdiği Akif görevinin başındadır. Yıldırım Projesi'nin devam edebilmesi için malzeme tedariğinin nasıl olacağı ise Gündüz ve Davut'u düşündürmektedir.

Sezai Paşa'nın yerine gelen Ulvi Paşa'ya güvenebilecekler midir? Aldığı emirle Yıldırım Projesi'nin izini süren Ulvi Paşa ise izleri Selçuklu Alüminyum Fabrikası'na ulaşabilecek mi? Altay'ın hapishanede karşısına çıkan ve ondan yardım isteyen gizemli adam kim? Altay o adamın sırrını çözebilecek mi yoksa yeni bir tuzağa mı düşecek? Yalnız Kurt cehennem çukurunda nasıl hayatta kalacak?

Yalnız Kurt'un Nazar'ı Berkan Şal kaç yaşında?

Türk oyuncu ve ses yönetmeni olan Berkan Şal 6 Mayıs 1970 Ankara doğumludur. Şal, şu an 5 yaşında ve 2012 yılından bu yana Eylem Çalı ile evli. .