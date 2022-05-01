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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yalnız Kurt 14. bölüm izle Atv | Youtube Yalnız Kurt son bölüm (14.bölüm) tek parça izle

Yalnız Kurt 14. bölüm izle Atv | Youtube Yalnız Kurt son bölüm (14.bölüm) tek parça izle

Yalnız Kurt 14. bölüm izle Atv | Sevilen dizi Yalnız Kurt yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde nefeslerin tutulduğu dizinin başlığı 'Büyük hesaplaşma' olarak verildi. Peki ama Yalnız Kurt'un 14.bölümünde neler oldu? Yalnız Kurt youtubeda tek parça yayınlandı mı? youtube Yalnız Kurt son bölüm (14.bölüm) tek parça izle...

3 Saat Önce
2022-05-01 12:25:49
Yalnız Kurt 14. bölüm izle Atv | Youtube Yalnız Kurt son bölüm (14.bölüm) tek parça izle

Sevilen dizi Yalnız Kurt yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde nefeslerin tutulduğu dizinin başlığı "Büyük hesaplaşma" olarak verildi. Peki ama Yalnız Kurt'un 14.bölümünde neler oldu? Yalnız Kurt youtubeda tek parça yayınlandı mı? youtube Yalnız Kurt son bölüm (14.bölüm) tek parça izle...

Yalnız Kurt 14. bölüm izle Atv

Atv ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

YALNIZ KURT 14. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Yalnız Kurt 14. bölüm özeti

Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder. Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler. Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez. İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister.

Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır. Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır. Işid'in eline düşen Viking kurtulabilecek mi? Sare Kuzey Irak'tan nasıl çıkacak? Bevar'ın çocuklar üzerinden yapmak istediği provokasyon ne? Sınırı geçen Altay'ı neler beklemektedir? Doğan'ın Mira ve Nizam için hazırladığı sürpriz ne?

Youtube Yalnız Kurt izle

Yalnız Kurt dizisinin son bölümününü youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

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