Yalı Çapkını 3. bölüm izle | Star TV Yalı Çapkını son bölüm (3.bölüm) konusu ve linki

Yalı Çapkını 3. bölüm izle | Kısa sürede izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 3. bölümünde yine dram hakimdi. Peki ama bölümde neler oldu? İşte Star TV Yalı Çapkını son bölüm (3.bölüm) konusu ve linki.

Yalı Çapkını 3. bölüm izle | Kısa sürede izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 3. bölümünde yine dram hakimdi. Peki ama bölümde neler oldu? İşte Star TV Yalı Çapkını son bölüm (3.bölüm) konusu ve linki.

Yalı Çapkını 3. bölüm izle

Yalı Çapkını dizisinin 3. bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Seyran düğünden sonra İstanbul'a gelip hem Korhanların düzenine alışmaya hem de yeni ailesini benimsemeye çalışır. Halis Ağa'nın ise aklında Ferit ile ilgili yeni bir plan vardır. Antep'te Suna hakkında çıkan söylentiler Kazım'ı sinirlendirir. Bunun üzerine Kazım yeni bir karar alır.

Demet Akalın Yalı Çapkını sözleri

Sosyal medyada her paylaştığıyla olay olan Demet Akalın, bu sefer Yalı Çapkını'nı radarına aldı. "Yalı Çapkını'nın sonunu bilen var mı ya? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" sözleriyle Akalın gündem oldu.