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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yahudi başbakanı Meir'i oynayan Mirren'e tepki

Yahudi başbakanı Meir'i oynayan Mirren'e tepki

74 yaşındaki oyuncu Helen Mirren, İsrail'in ilk kadın başbakanı Golda Meir'i canlandırdığı için eleştiri hedefi oldu. İngiliz oyuncu Yahudi olmadığı gerekçesiyle bazı kesimlerden tepki gördü.

2 Saat Önce
2022-01-16 20:10:25
Yahudi başbakanı Meir'i oynayan Mirren'e tepki

İngiliz oyuncu Helen Mirren, bugüne kadar onlarca karaktere hayat verdi. Bugüne dek Oscar, BAFTA, Emmy ve Altın Küre ödülleri kazandı. 74 yaşındaki oyuncu yeni filmi Golda'da İsrail'in ilk kadın başbakanı Golda Meir'i canlandırınca eleştirilerin hedefi oldu.

ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASI

Usta oyuncu Yahudi olmamasına rağmen Golda Meir'i oynadığı için bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

mirren-golda

Bu kişiler, Yahudi olmayan bir oyuncunun Golda Meir'i canlandırmasının antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) ile ilgili olduğu iddiasında bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLDİ

Karşı görüştekiler ise Mirren'in farklı rolleri özellikle seçtiğine dikkati çekiyor. Tartışmada, Mirren'in aslında İngiliz olmamasına rağmen İngiltere kraliçesini canlandırdığı da vurgulandı. Londra'da Illiana Mironova adıyla doğan aktrisin babası Rus kökenli bir taksi şoförüydü. Büyükbabası Vassilievich Mironov, bir Rus soylusuydu. Mirren daha önce de Yahudi bir karakteri canlandırmıştı. Aktris, Hollywood'da siyahi yönetmenlerin kariyerini savunmuştu.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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