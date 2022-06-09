Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir’in hikâyesini anlatacak

Dijital televizyon platformu TV+; çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu’nun katılımıyla, 12 Haziran Pazar günü Vadistanbul'un ev sahipliğinde çizim atölyesi ve imza günü etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

Etkinlikte Yaşaroğlu, çocuklara Kral Şakir'in hikayesini aktaracak, aynı zamanda çizim atölyesinde deneyimlerini paylaşacak.

Televizyon platformu TV+, karne heyecanı yaklaşırken çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak etkinlikler düzenlemeye başladı. TV+'ın ana sponsorluğunda, 12 Haziran Pazar günü düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapan Vadistanbul'da Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'nun katılımıyla çocuk çizim atölyesi ve imza günü etkinliği gerçekleştirilecek. Vadistanbul zemin kat etkinlik alanında, 13.00-19.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik kapsamında, TV+'ta en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kral Şakir içeriği üzerinden bir görsel dünya oluşturulacak. Kral Şakir Maskot ekibinin eğlenceli gösterilerine de sahne olacak bu ücretsiz etkinlikte Varol Yaşaroğlu, çocuklara Kral Şakir'in hikayesini aktaracak, aynı zamanda çizim atölyesinde deneyimlerini paylaşacak. DHA