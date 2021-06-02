Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?

Survivor 2021'de bu akşam Ünlülerle Anlat Bakalım oynanıyor. Survivor'da Berkay'ın partneri Utku Yuvakuran oldu. Survivor Berkay'ın kardeşi olan Utku Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne?

Survivor yarışmasında bu akşam Ünlüler ile Anlat Bakalım oynanıyor. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları ünlü isimler ile görüntülü bir şekilde anlat bakalım oyunu oynayacak. İşte Utku Yuvakuran'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

Utku Yuvakuran kimdir?

Utku Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Sol Bek mevkisinde oynamış eski millî futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur.

Futbola Beylerbeyi'nde başladı. 2015-16 sezonunda daha 18 yaşında 3. Lig'deki takımın kalecisi oldu ve 35 lig maçında forma giydi. Yuvakuran, 2016'da Beşiktaş'a kiralandı. Fabri ve Tolga Zengin'in ardında üçüncü kaleci olan Utku, sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. 2017 yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2017-18 sezonunda sadece bir Türkiye Kupası maçına çıktı. 2020-21 sezonunda Ersin Destanoğlu'nun ardından ikinci kaleci olacaktır. Türkiye U-19 ve U-20 forması giydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.