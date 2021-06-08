Ünlü oyuncu isyan etti: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

Tiyatro ve sinema sanatçı Melek Baykal hakkında çıkan asılsız haberlerden bunaldığını dile getirdi. Ünlü oyuncu ‘Takipçi uğruna beni öldürüyorlar’ dedi.

Oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm haberi yapan sosyal medya sayfalarıyla ilgili yasal işlem başlatmak için avukatına talimat verdi.

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyunculara, Melek Baykal da katıldı. Baykal, bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Baykal, bu kararını şu mesajla duyurdu: "Sevgili takipçilerim, 'Melek Baykal vefat etti' haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut. Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.