Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde atv'ye 6 ödül

Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu.

Geceye iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyası büyük ilgi gösterdi.

Geceye damga vuran atv'nin ödülleri:

Dizi TV - Yılın En İyi Dizi Magazin Programı

Kim Milyoner Olmak İster? - Yılın En İyi Yarışma Programı

Kardeşlerim - Yılın En İyi Drama Dizisi

Cem Öğretir - Yılın En İyi Erkek Haber Sunucusu

ATV Ana Haber - Yılın Ana Haberi

ATV- Yılın Kanalı ATV

'Kocaman bir aileyiz'

'Yılın En İyi Drama Dizisi' 'Kardeşlerim''in, ödülünü dizinin sevilen oyuncuları Kaan Sevi, Lizge Cömert ve Eren Ören, üçlüsü aldı. Oyuncular, "Ekimizi adına bu ödül almak çok mutlu. Ekip arkadaşlarımız katılamadı. Biz müsait olduğumuz için geldik. Arkamızda büyük bir ekip var. Herkese buradan selam söylüyoruz. Bu kadar gözyaşının ardından bu gözyaşlarının ödüle dönmesi çok sevindirici. Kocaman bir aileyiz. Gerçek hayatta kameranın arkasında farklı farklı ilişkiler kurabildik. Böyle olunca ekrana çok çabuk yansıyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.