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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Ukrayna’dan Netflix'e tepki: 'Rus olsa sorun etmezdiniz’

Ukrayna’dan Netflix'e tepki: 'Rus olsa sorun etmezdiniz’

Netflix dizisi Emily in Paris'e yeni katılan Ukraynalı karakter Ukrayna’da tepki çekti. Ukrayna Kültür Bakanı Tkaçenko, Petra isimli karakterin olumsuz imaj yansıttığı gerekçesiyle açıklamada bulundu.

2 Saat Önce
2022-01-03 18:18:00
Ukrayna’dan Netflix'e tepki: 'Rus olsa sorun etmezdiniz’

Netflix'in popüler dizilerinden Emily in Paris, yeni sezon bölümlerinde oynayan bir Ukraynalı karakter nedeniyle Kiev'in tepkisini çekti. Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkaçenko, söz konusu karakterin Ukraynalılar hakkındaki olumsuz genellemelere sebep olması nedeniyle Netflix'e bir mektup yazdı.

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Emily in Paris dizisinde, iş için Fransa'nın başkenti Paris'e taşınan Amerikalı bir kadının yaşadıkları anlatıyor. Dizinin son bölümlerinde de, oyuncu Lily Collins'in canlandırdığı Emily, dil kursunda Petra isimli bir Ukraynalı kadın ile arkadaş oluyor. Ancak Ukraynalı oyuncu Daria Panchenko'nun hayat verdiği Petra, zevksiz giyim tarzıyla öne çıkan, sınırdışı edilmekten korkan ve bir mağazada hırsızlık yapan bir kadın...

“Ukraynalılar yurtdışında böyle mi görülüyor?”

Bu durum Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkaçenko'nun tepkisine neden oldu. Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Emily in Paris dizisinde, Ukraynalı bir kadının kabul edilemez şekilde karikatürize edildiğini görüyoruz. Ukraynalılar yurtdışında böyle mi görülüyor?" diye yazdı. Ukrayna medyasına göre bakan, Netflix'e de bir mektup göndererek şikayette bulundu.

Dizideki Ukraynalı karakter sosyal medyada da tepki topladı. Paris'te yaşayan Ukrayna vatandaşı Yevheniya Havrylko, çok sayıda beğeni toplayan Instagram paylaşımında "İkinci sezon dördüncü bölümde Ukraynalıların imajını yansıtma biçiminiz ucuz bir numara, tam bir skandal ve utanç kaynağı" diye yazdı.

'Rus olsa sorun etmezdiniz'

Bazıları ise diziyi savunmayı seçti. Ukraynalı film yapımcısı Natalka Yakymovych, "O zaman bir televizyon dizisinde olumsuz karakterler Ukraynalı hariç her şey olabilir mi? Şu açık ki, hepimiz onun Moskovalı olmasını isterdik ama her zaman istediğinizi alamıyorsunuz" dedi.

Fransız ve İngiliz karakterler de tartışılmıştı

Emily in Paris dizisi, farklı milletleri yansıtma şekli nedeniyle daha önce de eleştirilmişti. Dizinin ilk sezonu da özellikle Fransa'da, Paris'e ve Framsızlara dair genellemeleri yansıtması nedeniyle tepki toplamıştı. Dizide Fransızlar bere takan, sık sık sevgililerini aldatan terbiyesiz insanlar gibi anlatılmıştı. Dizinin yeni sezonunda da, zamanını barlarda içki içerek ve futbol oynayarak geçiren Alfie isimli bir İngiliz karaktere yer veriliyor.

Dizinin yaratıcısı Darren Star ise geçmişteki eleştirilere karşı çıkmış, "Paris'e göz alıcı bir lensle bakmadığım için özür dilemeyeceğim" demişti. Star, kendisinin kente yaptığı ziyaretlerden esinlendiğini söylemişti.

GazeteDuvar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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